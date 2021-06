Κόσμος

Κυπριακό: συνάντηση Γκουτέρες - Τζόνσον στην Κορνουάλη

Ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών της G7.

Νέα Υόρκη

Του Θανάση Τσίτσα

Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, σε κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στην Κορνουάλη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7, που φιλοξένησε η Βρετανία.

Η συζήτηση για το Κυπριακό μεταξύ των δύο αντρών αφορούσε τα επόμενα βήματα στην διαπραγματευτική διαδικασία, καθώς σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Τζέιν Χολ Λουτ, θα επισκεφθεί την Κύπρο στις 21 Ιουνίου, για επαφές με τους δύο ηγέτες.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία στα Ηνωμένα Έθνη για σύγκληση νέας Άτυπης Συνόδου 5+1, πριν από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο οι συναντήσεις θεωρούνται χρήσιμες, ενόψει και της Έκθεσης Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που θα πρέπει να επιδοθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από τις 10 Ιουλίου.

Μέσα στο ίδιο διάστημα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο και η Έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ενόψει της ανανέωσης της θητείας της Δύναμης, καθώς η τρέχουσα θητεία λήγει στις 31 Ιουλίου.

Πρόκειται για την τελευταία ανανέωση με πολιτική υπεύθυνη την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, την οποίας η θητεία λήγει και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής αντικαταστάτη της.

