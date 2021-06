Life

Διαζύγιο-“βόμβα” στη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας

Μία δυσάρεστη εξέλιξη έχει ταράξει για ακόμα μία φορά τις ισορροπίες μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, καθώς ένα μέλος της αποφάσισε να χωρίσει και το διάστημα αυτό ολοκληρώνει τις διαδικασίες του διαζυγίου.

Πρόκειται για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο για τη μονάρχη της Μεγάλης Βρετανίας, Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο λόγος για τον πρωτότοκο εγγονό της, Peter Phillip, γιο της Πριγκίπισσας Άννας και του πρώτου συζύγου της, Captain Mark Phillips.

Σύμφωνα με το msn.com, έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλες οι διαδικασίες και το διαζύγιο του Peter Phillip με την σύζυγό του Autumn Phillips έχει πλέον ολοκληρωθεί.

