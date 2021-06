Life

Άσκηση ή διατροφή για απώλεια βάρους; Τι είναι καλύτερο να επιλέξεις

Μάθε τι ισχύει τελικά.

H άσκηση σε συνδυασμό με την διατροφή, είναι τελικά σημαντική για μια προσπάθεια απώλειας βάρους, ή μήπως η άσκηση πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας απώλειας βάρους; Πολλά ακούγονται και λέγονται γύρω από αυτό το θέμα και οι απόψεις διίστανται. H άσκηση είναι απαραίτητη σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους και πρόκειται να το τεκμηριώσουμε παρακάτω.

Πως επιτυγχάνεται η απώλεια βάρους;

H απώλεια βάρους στηρίζεται στο σκεπτικό του ενεργειακού ισοζυγίου. Δηλαδή, όταν η ενέργεια που προσλαμβάνουμε από την τροφή είναι μικρότερη από την ενέργεια που δαπανούμε συνολικά μέσα στην ημέρα (μέσω του βασικού μεταβολικού ρυθμού, της τροφογενούς θερμογένεσης και της οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας), βρισκόμαστε σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο και το βάρος μας μειώνεται.

Εάν η ενέργεια, δηλαδή οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε από την διατροφή είναι ίση με την ενέργεια που δαπανούμε, τότε το σωματικό μας βάρος διατηρείται σταθερό, ενώ εάν η ενέργεια που προσλαμβάνουμε από την τροφή είναι μεγαλύτερη, το βάρος μας αυξάνεται.

Έτσι, λοιπόν, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η άσκηση μπορεί να διαδραματίσει έναν σπουδαίο ρόλο στη δημιουργία του ενεργειακού ελλείμματος που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί η απώλεια βάρους. Όταν υπάρχει άσκηση, τότε η ενέργεια που δαπανούμε μέσα στην μέρα αυξάνεται σημαντικά και έτσι μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο που χρειάζεται για την απώλεια βάρους, όπως περιγράψαμε πιο πάνω.

Για παράδειγμα εάν ένα άτομο χρειάζεται 2.000 θερμίδες για να διατηρεί σταθερό το βάρος του και ο ίδιος επιθυμεί να μειώσει το βάρος του θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δημιουργήσει αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο. Πως γίνεται όμως αυτό;

