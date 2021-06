Life

Θεσσαλονίκη – Μπαντέρας: Άρωμα… Χόλιγουντ για την ταινία “Baraccuda”

Η επένδυση της παραγωγής αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκ ευρώ και οι παραγωγοί αναζητούν περίπου 1.000 βοηθητικούς ηθοποιούς στην Ελλάδα.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Άρωμα… Χόλιγουντ στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε δυο εβδομάδες ξεκινούν τα γυρίσματα ταινίας, με πρωταγωνιστή τον πασίγνωστο ηθοποιό Αντόνιο Μπαντέρας.

Η Θεσσαλονίκη θα μοιάζει με Χόλιγουντ και το Δέλτα Αξιού θα μετατραπεί σε Μαϊάμι, για τις ανάγκες της ταινίας Baraccuda με πρωταγωνιστή τον Λατίνο σταρ του Χόλιγουντ Αντόνιο Μπαντέρας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ένας στόχος ένα όραμα μας που είχαμε βάλει από την πρώτη στιγμή γίνεται πράξη», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν πέντε εβδομάδες και θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη, Περαία, Θέρμη, το Δέλτα Αξιού και τις γύρω περιοχές.

«Το επόμενο διάστημα ξεκινά και η κατασκευή Χολιγουντιανών στούντιο στην περιοχή της Θερμής έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες», συμπλήρωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η επένδυση της παραγωγής αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκ ευρώ και οι παραγωγοί αναζητούν περίπου 1.000 βοηθητικούς ηθοποιούς στην Ελλάδα και ήδη το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο.

