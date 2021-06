Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca – Κικίλας στον ΑΝΤ1: γιατί άλλαξε η οδηγία για το εμβόλιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο Υπουργός Υγείας στην κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση για το εμβόλιο της AsraZeneca, αλλά και στο «ξεστοκάρισμα» του Τσίπρα.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου, τόνισε ερωτηθείς για το εμβόλιο της AstraZenca και την νέα οδηγία να μη χρησιμοποιείται στους κάτω των 60 ετών, ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κάνει με αφοσίωση και επιστημονικού όρους τη δουλειά της και εμείς ακολουθούμε με απόλυτη σιγουριά τις οδηγίες της.

Το εμβόλιο της AstraZeneca έχει χορηγηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και σε περισσότερους από 60 εκ. Ευρωπαίους, με ελάχιστες περιπτώσεις παρενεργειών. Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη που έχουν προκύψει από τον εμβολιασμό είναι ασύγκριτα περισσότερα από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις παρενεργειών.

Ο κ. Κικίλιας παραδέχτηκε ότι το εμβόλιο της AstraZenca αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία όμως είναι κυρίως επικοινωνιακά από την πλευρά της εταιρείας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ασφαλές εμβόλιο.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας, συμπλήρωσε ότι όσοι είναι κάτω των 60 ετών και έχουν κάνει ήδη το πρώτο εμβόλιο της AstraZeneca, θα κάνουν και τη δεύτερη δόση με το ίδιο εμβόλιο, εκτός κι αν ο γιατρός τους τους συμβουλεύσει διαφορετικά.

Απαντώντας στην κριτική που είχε ασκήσει στο παρελθόν ο κ. Τσίπρας για «ξεστοκάρισμα» εμβολίων και η οποία επανήλθε στο προσκήνιο μετά την νέα σύσταση για το εμβόλιο της AstraZeneca, απάντησε ότι από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για λαϊκισμό από την πλευρά του κ. Τσίπρα και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι οδηγίες δίνονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, την οποία είχε διορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση τη διατήρησε στη θέση της καθώς απαρτίζεται από καταξιωμένους και επιτυχημένους επιστήμονες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021 - Ειδικά Μαθήματα: το πρόγραμμα εξετάσεων

Euro 2020: Η διοργάνωση “ζεσταίνεται” - Τα καλύτερα έρχονται!