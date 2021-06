Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca – Κικίλιας στον ΑΝΤ1: γιατί άλλαξε η οδηγία για το εμβόλιο (βίντεο)

Τι απάντησε ο Υπουργός Υγείας στην κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση για το εμβόλιο της AsraZeneca, αλλά και στο «ξεστοκάρισμα» του Τσίπρα.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου,¨τόνισε ερωτηθείς για το εμβόλιο της AstraZenca, "Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κάνει επαγγελματικά και με αφοσίωση τη δουλειά της. Ακολουθούμε, όπως και άλλες 20 χώρες, μια συγκεκριμένη επιστημονική κατεύθυνση για τα εμβόλια τα οποία εγκρίνονται.

Η Επιτροπή κάνει τη δουλειά της με επιστημονικούς όρους. Όπως γνωρίζετε, ήδη 60 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και όλοι αυτοί θα έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα και θα κάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Σήμερα έχουμε φτάσει στα 7 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Το πρόγραμμα προχωράει πάρα πολύ καλά. Πράγματι, το συγκεκριμένο εμβόλιο είχε πολλά θέματα επικοινωνιακά, αλλά η ουσία παραμένει. Τα εμβόλια είναι ασφαλή, οι επιστήμονές μας το επιβεβαιώνουν".

Στη συνέχεια ο κ. Κικίλας ανέφερε τα εξής:

Η Διευθύντρια του ΕΜΑ επανέλαβε σήμερα στο Λουξεμβούργο ότι τα εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές

Σήμερα, εδώ στο Λουξεμβούργο, η Διευθύντρια του ΕΜΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η κυρία Κουκ, το είπε για μία ακόμη φορά. Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές.

Πρέπει να γίνεται. Τα πλεονεκτήματα του εμβολίου είναι σαφώς περισσότερα από τις όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες και έτσι πορευόμαστε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας έκανε σήμερα τη δεύτερη δόση AstraZeneca

Οι πολίτες που έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση και εκκρεμεί η δεύτερη, θα κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca εκτός αν υπάρχει αντένδειξη και αίτημα από τον γιατρό τους για κάποιον σοβαρό λόγο.

Σας πληροφορώ ότι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει σπεύσει και κάνει τις δεύτερες δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca. Και έτσι πρέπει.

Και νομίζω ότι όλοι οι επιστημονικοί φορείς σε αυτό καταλήγουν. Πρέπει να είναι διακριτό το πώς τοποθετούνται και τι εισηγούνται οι επιστήμονες που έχουν τη γνώση και τι λένε όλοι οι υπόλοιποι, πολλές φορές με όρους επικοινωνίας.

Άκρατος λαϊκισμός τα περί «ξεστοκαρίσματος»

Και τότε πίστευα ότι αυτός είναι άκρατος λαϊκισμός και τώρα το ίδιο πιστεύω και για ένα λόγο παραπάνω. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών με κορυφαίους επιστήμονες στην Ελλάδα, χρόνια εμβολιαστές Παιδιάτρους, είναι μία Επιτροπή την οποία διόρισε η προηγούμενη Κυβέρνηση, με Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και Υπουργό τον κύριο Ξανθό.

Είναι μία Επιτροπή την οποία διατηρήσαμε, είναι επιστημονικά ακέραιη και κάνει τη δουλειά της.

