Κοινωνία

Φουρθιώτης: Παραιτήθηκε από το αίτημα να αυξηθούν τα μέτρα φρούρησής του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε πως παραιτείται από την αίτηση που είχε υποβάλει στο ΣτΕ.

Παραιτήθηκε σήμερα ο Μένιος Φουρθιώτης από την αίτησή του με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η πράξη του αρχηγού της ΕΛΑΣ που μείωσε τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία του είχαν διατεθεί για την προστασία του, πριν προφυλακιστεί, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Με την προσβαλλόμενη από 31.3.2021 πράξη του αρχηγού της ΕΛΑΣ έπαυσε η προσωπική φρούρηση του Μένιου Φουρθιώτη (4 αστυνομικοί, συνοδευτική μοτοσικλέτα με αστυνομικό και υπηρεσιακό αυτοκίνητο) και η φρούρηση της κατοικίας του, ενώ παρέμεινε η φρούρηση των χώρων εργασίας του.

Στο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια η πάρεδρος Χριστιάνα Μπολόφη) ήταν σήμερα προσδιορισμένη να συζητηθεί η εν λόγω αίτηση του Μένιου Φουρθιώτη. Όμως, ο παρουσιαστής, μέσω του συνηγόρου του Πάνου Λαζαράτου, παραιτήθηκε από το ένδικο μέσο που είχε καταθέσει.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου 2021, ο παρουσιαστής, μετά από σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, είναι προσωρινά κρατούμενος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εννέα αδικήματα, εκ των οποίων τα δυο είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - βιασμός ανήλικης: Στη δημοσιοτότητα οι φωτογραφίες του κατηγορούμενου

Euro 2020 στον ΑΝΤ1: Οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής

Θεσσαλονίκη – Μπαντέρας: Άρωμα… Χόλιγουντ για την ταινία “Baraccuda”