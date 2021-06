Πολιτική

Διάρρηξη στο γραφείο του Τσακαλώτου: Χειροπέδες σε “ντουέτο” νεαρών διαρρηκτών

Συνέλαβαν έναν 22χρονο παλιό γνώριμο της Αστυνομίας και έναν 18χρονο για τη διάρρηξη στο πολιτικό γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Δύο άτομα ηλικίας 18 και 22 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, για την διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο γραφείο του πρώην υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτου, τον περασμένο Μάιο, στα Εξάρχεια.

Οι δράστες είχαν αφαιρέσει δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και οι δυο είναι σεσημασμένοι και συγκεκριμένα ο ένας για κλοπές και ο άλλος για ρίψη μολότοφ.

Οι κατηγορούμενοι εκτός από το γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου της ίδια ημέρα είχαν τρυπώσει και σε άλλα γραφεία που βρίσκονται στην ίδια πολυκατοικία. Μάλιστα είχαν προκαλέσει πολλές ζημιές, αφού χρησιμοποίησαν βαριοπούλες με τις οποίες είχαν ξεκολλήσει ακόμα και τα πλαίσια από τις πόρτες.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 15-6-2021 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί, ηλικίας 22 και 18 ετών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Επιπλέον, ο 18χρονος κατηγορείται για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Λίγο πριν, είχαν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε να εισέρχονται σε πολυκατοικία που στεγάζονται επαγγελματικά γραφεία, παραβιάζοντας την κεντρική θύρα. Αρχικά, ακινητοποίησαν τον 22χρονο κατά την έξοδο του από την πολυκατοικία. Στη συνέχεια, εισήλθαν στην πολυκατοικία και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 18χρονο να κρύβεται στο μπάνιο γραφείου που είχαν προηγουμένως διαρρήξει, σπάζοντας τη θύρα του. Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη πολυκατοικία, διαπιστώθηκε ότι είχαν διαρρηχθεί γραφεία ισογείου, πρώτου, δευτέρου, τρίτου και τετάρτου ορόφου.

Στο παράθυρο ενός εκ των γραφείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σφυρί, δύο κατσαβίδια, δύο ζεύγη γαντιών και τρεις φακοί που είχαν χρησιμοποιήσει νωρίτερα οι κατηγορούμενοι.Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κάνναβης, κινητά τηλέφωνα, κλειδιά και διάφορα τιμαλφή.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιάστηκαν, διάρρηξη σε πολιτικό γραφείο σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια και (4) περιπτώσεις απόπειρας διάρρηξης σε επαγγελματικά γραφεία, επίσης σε πολυκατοικίες στα Εξάρχεια.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν δεκάδες δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις διαρρήξεων συνεχίζεται".

