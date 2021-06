Οικονομία

Προϋπολογισμός 2021: υπέρβαση του στόχου για φορολογικά έσοδα στο πεντάμηνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Σκυλακάκης, για ταχύτερη ανάκαμψη σε σχέση με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10.828 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 9.769 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 7.494 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 8.167 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 7.169 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 4.843 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.290 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 259 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.934 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 281 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16.920 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.644 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 22 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.666 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.683 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 254 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.165 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 209 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.466 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 141 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.981 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, παρά τις επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα λόγω των lockdown στους μήνες που προηγήθηκαν.

Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2021 ανήλθαν σε 301 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (369 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021 ανήλθαν στα 29.118 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 800 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου (28.317 εκατ. ευρώ).

Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 689 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων εντός της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, κυρίως διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής από πόρους του ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 688 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. Ομοίως αυξητικά κινήθηκαν και οι δαπάνες τόκων κατά 221 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον Τακτικό Προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 1.819 εκατ. ευρώ (πληρωμές 3.559 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 1.740 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των ανωτέρω αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.653 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.618 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 508 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 155 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 217 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 5.595 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων και τόκων.

Σκυλακάκης: καλύτερες των προσδοκιών οι εξελίξεις στην οικονομία

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε σχετικά: Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Μαΐου προκύπτει ότι τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.981 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, παρά τις επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα λόγω των lock-down στους μήνες που προηγήθηκαν.

Σε σχέση με τους αναθεωρημένους στόχους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας (2.658 εκ. ευρώ), η αύξηση είναι σημαντικά μεγαλύτερη και ανέρχεται σε 12,2%. Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για καλύτερες των προσδοκιών εξελίξεις στην οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2021 και επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο ταχύτερης ανάκαμψης, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις της Κυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - βιασμός ανήλικης: Στη δημοσιοτότητα οι φωτογραφίες του κατηγορούμενου

Euro 2020 στον ΑΝΤ1: Οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής

Θεσσαλονίκη – Μπαντέρας: Άρωμα… Χόλιγουντ για την ταινία “Baraccuda”