Κοινωνία

“Δήμητρα της Λέσβου” - Τροχαίο: Μήνυση ετοιμάζει η οικογένεια (βίντεο)

Η οικογένεια του θύματος, αλλά και η διοίκηση του “Silver Alert”, καταγγέλλουν τις αρμόδιες Αρχές για ολιγωρία.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου ετοιμάζει η οικογένεια της “Δήμητρας από τη Λέσβο”, καταγγέλλοντας καθυστέρηση στην αναζήτησή της.

Η Δήμητρα εξαφανίζεται από το Δρομοκαΐτειο στις 6 Απριλίου και στις 9 εντοπίζεται νεκρή στο Φαληρικό Δέλτα, μετά από τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη.

Παρά τις εκκλήσεις της οικογένειας να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός “Silver Alert”, αυτό γίνεται στις 25 Μαΐου, χωρίς αποτέλεσμα, την ώρα που η σορός της Δήμητρας βρισκόταν στο νεκροτομείο του “Τζάνειου” Νοσοκομείου.

Ακόμη και τότε, κανείς - υποστηρίζει τόσο η οικογένεια, όσο και η διοίκηση του “Silver Alert” - δεν ειδοποιεί τις Αρχές, με αποτέλεσμα η Δήμητρα να ενταφιαστεί μόνη ως σορός αγνώστων στοιχείων.

Ο οδηγός είχε εντοπιστεί λίγες ώρες μετά το τροχαίο και αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

