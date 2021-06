Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Το στεφάνι με τη συγκινητική αφιέρωση στη γιαγιά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της γιαγιάς του Στέφανου Τσιτσιπά, η οποία έφυγε από τη ζωή λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Roland Garros.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο τελέστηκε η κηδεία της γιαγιάς του Στέφανου Τσιτσιπά, Σταυρούλας, στο Προάστιο Καρδίτσας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του παγκόσμιου τένις δεν έδωσε το “παρών”, ωστόσο εκεί ήταν ο πατέρας του, Απόστολος, και άλλα μέλη της οικογένειας.

Συγκίνησε η αφιέρωση στο στεφάνι που έστειλε ο Στέφανος: «Γιαγιά μου Σταυρούλα... Πρωταθλήτρια αφοσίωσης και πίστης, πρωταθλήτρια θάρρους και γενναιότητας, πρωταθλήτρια ζωής. Είσαι πρώτη της καρδιάς μου, αγαπημένη μου γιαγιά. Πάντα θα με εμπνέεις στον δρόμο μου. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα... Ο εγγονός σου, Στέφανος.»

Η γιαγιά του Στέφανου Τσιτσιπά έφυγε από τη ζωή λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Roland Garros, χωρίς ο ίδιος να ενημερωθεί. Όταν το έμαθε, έγραψε στα social media: «Η ζωή δεν έχει να κάνει με τη νίκη ή την ήττα αλλά με την απόλαυση κάθε στιγμής της ζωής. Να ζεις μια ουσιαστική ζωή χωρίς δυστυχία και απογοήτευση. Το να σηκώνεις τρόπαια και να γιορτάζεις τις νίκες είναι κάτι, αλλά όχι τα πάντα. Πέντε λεπτά πριν μπω στο γήπεδο, η αγαπημένη μου γιαγιά έχασε τη μάχη για τη ζωή. Μια σοφή γυναίκα της οποίας η πίστη στη ζωή και η προθυμία να δώσει και να παρέχει δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο ανθρώπινο ον που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερους ανθρώπους σαν αυτήν σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή άνθρωποι σαν αυτήν σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Θα ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα από την ημέρα, την περίσταση ή την κατάσταση, αυτό είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτήν, και μόνο σε αυτήν. Ευχαριστώ που μεγάλωσες τον πατέρα μου. Χωρίς αυτόν δεν θα ήταν δυνατό.»

Πηγή: trikalaola.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: συνάντηση με τον ιδρυτή της Instashop

Euro 2020: Ακτιβιστής της Greenpeace προσγειώθηκε… άτσαλα στο γήπεδο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – Μπαντέρας: Άρωμα… Χόλιγουντ για την ταινία “Baraccuda”