Euro 2020: Η Πορτογαλία αγχώθηκε αλλά έφτασε σε θρίαμβο με την Ουγγαρία (βίντεο)

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ο Κριστιάνο Ρονάλντο που κατέρριψε μια σειρά από εντυπωσιακά ρεκόρ. Δείτε όλα τα γκολ της αναμέτρησης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το πέναλτι-γκολ που πέτυχε στο 87΄ του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 6ο όμιλο της τελικής φάσης του Euro 2020, έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα με 10 γκολ, ξεπερνώντας τον Μισέλ Πλατινί που είχε 9. Στις καθυστερήσεις με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο CR7 «σφράγισε» τη μεγάλη έτσι όπως εξελίχθηκε νίκη της Πορτογαλίας κάνοντας το 3-0!

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης που λαμβάνει μέρος σε 5 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ έγινε και ο πρώτος που έφτασε τις 39 συμμετοχές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις (Euro και Μουντιάλ), ξεπερνώντας τον Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ (38).

Η Πορτογαλία νίκησε την Ουγγαρία με 3-0, χάρις στα γκολ των Γκερέιρο στο 84΄, ενώ ακολούθησαν τα δύο τέρματα του Ρονάλντο, το πρώτο με πέναλτι στο 86΄ και το άλλο στις καθυστερήσεις, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα της Ουγγαρίας.

Ήταν η πρώτη νίκη για την ομάδα του Φερνάντο Σάντος σε πρεμιέρα μεγάλης διοργάνωσης από το 2008 και το 2-0 επί της Τουρκίας (ακολούθησαν πέντε ματς με δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες).

Μπροστά σε 61.000 οπαδούς που είχαν κατακλύσει την «Πούσκας Αρένα» η Ουγγαρία αποδείχθηκε πάρα πολύ σκληρό καρύδι και θα μπορούσε, ιδιαίτερα στο β΄ ημίχρονο, να είχε κάνει τη ζημιά στους Ίβηρες, που είχαν μεν την εδαφική υπεροχή αλλά ήταν ακίνδυνοι επιθετικά.

Στο ποδόσφαιρο, όμως, χρειάζεται και η τύχη κι αυτή την φορά ήταν με το μέρος του δυνατού. Ενώ στο 81΄ οι Μαγυάροι σκόραραν με τον Σον, γκολ που δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR (ο σκόρερ των γηπεδούχων είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ), τρία λεπτά μετά από το σουτ του Γκερέιρο η μπάλα βρήκε στο πόδι του Όρμπαν, αλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 της Πορτογαλίας.

Οι Ούγγροι κατέρρευσαν μετά το γκολ. Στο 86΄ ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πέναλτι «έγραψε» το 2-0 (το κέρδισε ο Αντρέ Σίλβα), ενώ ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις (90΄+2) διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Η Πορτογαλία διατήρησε το αήττητο απέναντι στην Ουγγαρία (σε 14 ματς έχει 10 νίκες και 4 ισοπαλίες), ενώ στην τρίτη μάχη των δύο ομάδων σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης οι Ίβηρες χαμογέλασαν για 2η φορά μετά το 3-1 στο Μουντιάλ του 1966 (στο Euro 2016 είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με 3-3.)

Διαιτητής: Τσινεΐτ Τσακίρ (Τουρκία)

Κίτρινες: Νέγκο, Όρμπαν - Ντίας

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Μάρκο Ρόσι): Γκουλάτσι, Μπότκα, Όρμπαν, Ατ. Σάλαϊ, Νάγκι (90΄+5 Ρ.Βάργκα), Λόβρεντσιτς, Κλάινχαϊσλερ (78΄ Σίγκερ), Σέφερ (65΄ Νέγκο), Φιόλα (88΄ Κ.Βάργκα), Αντ. Σάλαϊ, Ρ. Σάλαϊ (77΄ Σον)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος): Ρούι Πατρίσιο, Σεμέδο, Ντίας, Πέπε, Γκερέιρο, Ντανίλο, Καρβάλιο (81΄ Σάντσες), Φερνάντες (89΄ Μουτίνιο), Ρονάλντο, Ζότα (81΄ Αντρέ Σίλβα), Μπερνάρντο Σίλβα (71΄ Ραφαέλ Σίλβα)

