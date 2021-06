Οικονομία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έρχεται στην Ελλάδα την Πέμπτη

Η Κομισιόν ολοκλήρωσε την αξιολόγηση για τα 5 πρώτα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μεταξύ των οποίων και αυτό της Ελλάδας.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι «μετά από πολύ εντατικό διάλογο με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των πρώτων εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας», μεταξύ των οποίων και αυτό της Ελλάδας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει αυτήν την εβδομάδα στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Δανία και το Λουξεμβούργο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα θα μεταβεί στις 17 Ιουνίου. Η ίδια, είπε ότι θα επισκεφθεί κάθε κράτος-μέλος, για να δει την επίδραση του NextGenerationEU επί τόπου.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή προχώρησε στην πρώτη έκδοση ομολόγων για να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGenerationEU), συγκεντρώνοντας 20 δισεκ. ευρώ, μέσω ενός δεκαετούς ομολόγου.

«Για να χρηματοδοτήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης συμφωνήσαμε ότι η Επιτροπή θα αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια από τις αγορές και σήμερα διενεργήσαμε με επιτυχία την πρώτη έκδοση ομολόγων. Η Επιτροπή συγκέντρωσε 20 δισεκ ευρώ, μέσω ενός δεκαετούς ομολόγου, είναι η μεγαλύτερη έκδοση θεσμικών ομολόγων στην Ευρώπη», ανέφερε στη συνέχεια η Πρόεδρος της Κομισιόν, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της που το ομόλογο προσέλκυσε πολύ έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, χάρη στο οποίο η Επιτροπή έχει επιτύχει πολύ ευνοϊκούς όρους.

«Σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική ημέρα για την ΕΕ. Διενεργήσαμε με επιτυχία την πρώτη χρηματοδοτική πράξη για το NextGenerationEU... πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον των επόμενων γενεών της Ευρώπης», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές για να αναμορφώσει την ευρωπαϊκή ήπειρο τις επόμενες δεκαετίες και για να χτίσει μια περισσότερο βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη», πρόσθεσε στη συνέχεια.

