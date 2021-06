Κοινωνία

Υπουργείο Εργασίας: απεργία πείνας από απολυμένους υπαλλήλους (εικόνες)

Περίπου 30 απολυμένοι από την Πρόνοια, έστησαν σκηνές και κατέβηκαν σε απεργία πείνας έξω από το κτήριο του Υπουργείου. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Έστησαν σκηνές έξω από το κτήριο του Υπουργείου και κρατάνε πλακάτ με συνθήματα όπως «ΜΑΣ ΕΣΤΙΨΑΝ…ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ».

Τα πνεύματα πάντως είναι ήρεμα στο σημείο, στο οποίο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις της «ΟΔΟΣ».

