Κορονοϊός – Νέα Υόρκη: 7 στους 10 ενήλικες έχουν εμβολιαστεί

Η Νέα Υόρκη «έπιασε» τον εθνικό στόχο του εμβολιασμού σε ποσοστό 70% των ενηλίκων και είναι έτοιμη να άρει και τους τελευταίους περιορισμούς.

To 70% και πλέον των ενηλίκων στην πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού, επιτρέποντας την άρση των τελευταίων περιορισμών, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο.

«Φθάσαμε στο 70% των εμβολιασμών. Αυτός είναι ο εθνικός στόχος και τον πετύχαμε νωρίς (…). Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στη ζωή όπως τη γνωρίζουμε», δήλωσε ο Κουόμο, ανακοινώνοντας ότι όλοι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί από την πολιτεία στις εμπορικές δραστηριότητες ή την κοινωνική ζωή ήρθησαν.

Η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη μεγάλη αμερικανική πολιτεία που ανακοίνωσε πως πέτυχε αυτό το ορόσημο, το οποίο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ορίσει ως στόχο που πρέπει να επιτευχθεί έως την αμερικανική εθνική επέτειο της 4ης Ιουλίου.

Η πολιτεία των σχεδόν 20 εκατομμυρίων κατοίκων αποτέλεσε το επίκεντρο της πανδημίας την άνοιξη του 2020, με περισσότερους από 42.000 νεκρούς, εκ των οποίων 33.000 στην πόλη της Νέας Υόρκης. Η αμερικανική μεγαλούπολη και το σύνολο της πολιτείας επιδεικνύουν εδώ και καιρό μεγάλη προσοχή μπροστά στον ιό, μην αίροντας τους περιορισμούς παρά πολύ σταδιακά.

«Οι Νεοϋορκέζοι ήταν πάντα σκληροί, όμως η χρονιά που πέρασε απέδειξε σε ποιο βαθμό», επισήμανε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, συγχαίροντας τους κατοίκους.

Για να γιορτάσουν το γεγονός, πολλά κτίρια και εμβληματικά αξιοθέατα της πολιτείας θα φωτιστούν από απόψε σε μπλε και χρυσό χρώμα, όπως το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ ή οι καταρράκτες του Νιαγάρα, με πυροτεχνήματα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και πάνω από τους καταρράκτες.

Ορισμένες μικρές πολιτείες έχουν ήδη φθάσει σε υψηλά ποσοστά εμβολιασμών, όπως το Βερμόντ (βορειοανατολικά) με τον κυβερνήτη του Φιλ Σκοτ να ανακοινώσει χθες ότι έφθασε στο 80% των εμβολιασμένων ενηλίκων.

