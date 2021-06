Αθλητικά

Euro 2020: Η Γερμανία “σκόραρε”, η Γαλλία νίκησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αυτογκόλ του Χούμελς έκρινε το μεγάλο ντέρμπι του 6ου Ομίλου.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της τελικής φάσης του Euro 2020 κρίθηκε από ένα αυτογκόλ! Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία και φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου ήταν η νικήτρια με 1-0 επί της Γερμανίας, στο ματς με το οποίο έπεσε η “αυλαία” της 1ης αγωνιστικής των ομίλων (6ος), χάρις στο αυτογκόλ του Ματς Χούμελς στο 20ό λεπτό από το γύρισμα του Ερναντέζ.

Οι “τρικολόρ” μπήκαν με το... δεξί στη διοργάνωση και παράλληλα επέκτειναν το σερί τους απέναντι στα “πάντσερ” επί γερμανικού εδάφους, συμπληρώνοντας - με το αποψινό - 6 ματς αήττητοι. Για τη Γερμανία, από την άλλη, η ήττα αυτή ήταν η πρώτη μετά από 12 πρεμιέρες σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (7-5-0), ενώ η Γαλλία βελτίωσε το αήττητο σερί σε 9 (6-3-0).

Ο αγώνας δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, με την ομάδα του Ντεσάμπ να στέκεται τυχερή στο 20ό λεπτό και να παίρνει το προβάδισμα από τη… στραβοκλωτσιά του Χούμελς, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την σέντρα του Ερνταντέζ.

Η “νασιονάλμανσάφτ” προσπάθησε στη συνέχεια να ισοφαρίσει, ήταν καλύτερη στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν είχε ούτε μία κλασική ευκαιρία για το 1-1.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με δύο μεγάλες ευκαιρίες για κάθε ομάδα, με την Γαλλία στο 52΄ να “ακουμπά” το 2-0 με το σουτ του Ραμπιό να σταματά στο δεξί δοκάρι του Νόιερ, ενώ στην αντεπίθεσή τους οι Γερμανοί πλησίασαν στην ισοφάριση με τον Γκνάμπρι να αστοχεί από εξαιρετική πλεονεκτική θέση στην περιοχή.

Στο 66΄ ο Μπαπέ πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Λίγο πριν το φινάλε οι Γάλλοι πέτυχαν γκολ σε μία ταχύτατη αντεπίθεση με τον Μπενζεμά, γκολ που όμως, δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR που έδειξε ότι ο Μπαπέ στο ξεκίνημα της φάσης ήταν εκτεθειμένος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Λιορίς, Παβάρ, Βαράν, Κιμπεμπέ, Ερναντέζ, Καντέ, Πογκμπά, Ραμπιό (90΄+4 Ντεμπελέ), Γκριεζμάν, Μπαπέ, Μπενζεμά (89΄ Τολισό).

Γερμανία (Γιόαχιμ Λεβ): Νόιερ, Γκίντερ (87΄ Τσαν), Χούμελς, Ρούντιγκερ, Κίμιχ, Κρόος, Γκιντογκάν, Γκόζενς (87΄ Βόλαντ), Χάβερτς (74΄ Σανέ), Μίλερ, Γκνάμπρι (74΄ Βέρνερ).

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, ένας ακτιβιστής της Greenpeace έκανε θεαματική είσοδο στο γήπεδο, αλλά προσγειώθηκε… άτσαλα.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία 16 Ιουνίου: Παράνομη και καταχρηστική έως τις 10 το πρωί

Στέφανος Τσιτσιπάς: Το στεφάνι με τη συγκινητική αφιέρωση στη γιαγιά του (βίντεο)

Φωτιά στην Εύβοια