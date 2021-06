Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 18 - 24 ετών

Ξεκινούν οι εμβολιασμοί για τις ηλικίες 18-24 ετών με όλα τα εμβόλια.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για να κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό η τελευταία ηλικιακή ομάδα, από 18 έως 24 ετών

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για να μπορεί να κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό και η τελευταία ηλικιακή ομάδα από 18 έως 24 ετών, με τα εμβόλια της Pfizer, της Moderna και της Johnson & Johnson, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην τελευταία ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ο οποίος ανέφερε πως με αυτήν την εξέλιξη σηματοδοτείται και η ολοκλήρωση της προτεραιοποίησης για τον ενήλικο πληθυσμό.

Ο προγραμματισμός ραντεβού για τους πολίτες 18-24 ετών με άυλη συνταγογράφηση είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε πως το τελευταίο δεκαήμερο 275.000 συμπολίτες μας από όλες τις ηλικιακές ομάδες έχουν κλείσει νέα ραντεβού για εμβολιασμό, ενώ τώρα εμβολιάζονται:

Πολίτες άνω των 18 ετών με Johnson &Johnson

Πολίτες άνω των 25 ετών

Πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου

Εργαζόμενοι στο τομέα της υγείας

Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης