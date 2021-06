Κοινωνία

Απεργία 16 Ιουνίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στάσεις εργασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τροποποιήσεις των δρομολογίων. Πώς θα κινηθούν σήμερα, ημέρα απεργίας.

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες που δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στάση εργασίας στον ΟΑΣΘ την Τετάρτη από 1μμ έως 5μμ

Παράνομη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο η απεργιακή κινητοποίηση σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα ΜΜΜ, μέχρι τις 10 το πρωί

Τροποποιήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων λόγω στάσης εργασίας

Συγκεκριμένα:

Τα μέσα σταθερής τροχιάς, Μετρό (γραμμές 1,2&3) και Τραμ , θα λειτουργήσουν από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 10 το πρωί.

, θα λειτουργήσουν από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 10 το πρωί. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας μεταξύ 13:00 - 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις 12:00, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται γύρω στις 18:00 ή και αργότερα.

θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας μεταξύ 13:00 - 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις 12:00, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται γύρω στις 18:00 ή και αργότερα. Οι συρμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου αλλά και οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα παραμείνουν ακινητοποιημένες από τις 12:00 έως τις 16:00. Στο διάστημα αυτό δε θα εκτελούνται δρομολόγια, ενώ από την κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεαστούν και προηγούμενα ή επόμενα δρομολόγια.