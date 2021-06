Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια – Λινού: Όχι Johnson& Johnson σε γυναίκες κάτω των 50

Την έντονη ανησυχία της εξέφρασε για το εμβόλιο της J&J η καθηγήτρια. Τι είπε για τη δεύτερη δόση του AstraZeneca.

«Λογικό» χαρακτήρισε το να ανησυχεί ο κόσμος για το εμβόλιο της AstraZeneca η Αθηνά Λινού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ξεκαθάρισε όμως πως «όπου κι αν χρησιμοποιήθηκε το AstraZeneca , υπήρχαν πάντα λίγα θρομβοεμβολικά επεισόδια, όμως πουθενά δεν υπήρξε τέτοιο επεισόδιο μετά τη δεύτερη δόση».

Ερωτηθείσα για το αν θα συμβούλευε ασθενή της που έχει κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca να κάνει και τη δεύτερη, απάντησε πως «θα έλεγα αυτό που ξέρω: αν δεν είχατε πρόβλημα στην 1η δόση, η πιθανότητα να έχετε στη 2η είναι 1 στο 1 εκατομμύριο».

Αν και χαρακτήρισε «λάθος» το ότι δεν δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν άλλο σκεύασμα για τη δεύτερη δόση τους, εξήγησε ότι, δεν υπάρχει «επαρκής πληροφορία κι αυτό γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για το πόσο αποτελεσματική είναι η μίξη».

Όσο για το ότι είχε εξ αρχής πει και συμβουλέψει τις γυναίκες νεότερης ηλικίας να μην κάνουν το AstraZeneca, εξήγησε ότι, το έκανε γιατί «υπήρχαν τα δεδομένα, τα οποία δεν έλεγαν ότι κινδυνεύει όποιος το κάνει, αλλά το ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στις νέες γυναίκες».

Είπε τέλος ότι, «τα δεδομένα αυτήν τη στιγμή είναι αν έκανες το πρώτο κάνεις το δεύτερο» και εμφανίστηκε καθησυχαστική για το θέμα, όμως εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το ότι, «δίνουμε ως εναλλακτική στις νέες γυναίκες –κάτω των 50- το Johnson&Johnson» και συμβούλεψε τις γυναίκες κάτω των 50 να κάνουν εμβόλια mRNA.

