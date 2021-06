Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό. Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές και μπόρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και δεν θα σημειωθούν φαινόμενα.

Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει έως 29 βαθμούς και ενδέχεται να βρέξει λίγο στα ορεινά.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη, όμως θα συνεχιστεί η αστάθεια, με τοπικές βροχές στα ορεινά.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται καλοκαιρία στα νησιά και τα παράκτια μέρη και θερμοκρασία έως 30-31 βαθμούς.

