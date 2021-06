Κοινωνία

Απεργία 16 Ιουνίου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια, παρά το ότι κρίθηκε παράνομη η απεργία των εργαζομένων.

«Να μην λείψει κανείς από την περιφρούρηση της απεργίας, όλοι στους καταπέλτες των πλοίων» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα 12 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με αφορμή τη χθεσινή απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη τη σημερινή 24ωρη απεργία των ναυτεργατών.

Οι επιβάτες των πλοίων που έφτασαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, διαπίστωσαν ότι τα πλοία δεν αναχωρούν για τους προορισμούς τους, αφού οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην απεργία.

Οι διοικήσεις των σωματείων, της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων, της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων - Θαλαμηπόλων, της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρων, της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Οικονομικών Αξιωματικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών ΜΕΚ Ε.Ν, της Πανελλήνιας Ένωσης Φροντιστών, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Τροφοδοσίας, της Πανελλήνιας Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων - Κυβερνητών και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών M/S - Π/Κ - Ο/Γ προσθέτουν ότι «ο απεργιακός αγώνας των ναυτεργατών ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου, στο χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης, δεν θα κριθεί σε καμία αίθουσα δικαστηρίου».

«Στο μακρύ κατάλογο των εκβιαστικών μεθοδεύσεων των εφοπλιστών και των επαίσχυντων αποφάσεων των Πρωτοδικείου Πειραιά, όπως και η σημερινή, που έκρινε την απεργία των ναυτεργατών στις 16 Ιούνη παράνομη, απαντάμε ότι θα κουρελιαστούν στους καταπέλτες των πλοίων, από την μαζική - μαχητική συμμετοχή, των ναυτεργατών και στην αλληλεγγύη των εργαζομένων» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διοικήσεις των σωματείων που καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά στις 10 το πρωί.

«Δεμένα» θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία στα λιμάνια Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας και Λευκίμμης, λόγω της απεργίας που αποφάσισε των Σωματείο Ναυτεργατών Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας - Παξών και Διαποντίων νήσων, «'Αγιος Σπυρίδωνας».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Ναυτεργατών, «η απεργία που θα ισχύσει σε όλους τους τύπους των πλοίων , αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων και συμπαράστασης στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων της δύναμης της ΠΝΟ. Απαιτούμε άμεση υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του 2021 και του 2020 που εγκληματικά καθυστερούν, με σκοπό την κατάργηση τους και την απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου που καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα» καταλήγουν στην ανακοίνωση τους οι ναυτεργάτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Εμβόλια – Λινού: Όχι Johnson& Johnson σε γυναίκες κάτω των 50

To Google Street View επιστρέφει στους δρόμους της Ελλάδας