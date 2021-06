Κόσμος

Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν συναντώνται για πρώτη φορά

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Μπάιντεν – Πούτιν, θα συναντηθούν στη Γενεύη, για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του πρώτου.

(φωτογραφία αρχείου)

Τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα, όμως το περιβάλλον θα είναι καταπράσινο και γαλήνιο όταν οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντηθούν σήμερα σε μια επιβλητική έπαυλη του 18ου αιώνα, με θέα στη λίμνη της Γενεύης.

Η πρώτη συνάντηση του Τζο Μπάιντεν, αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Ιανουάριο, με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να κρατήσει 4-5 ώρες ή και ακόμη περισσότερο, καθώς θα συζητούν τον έλεγχο των εξοπλισμών, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις παρεμβάσεις σε εκλογές.

Ένδειξη της τεταμένης σχέσης των δύο πλευρών είναι το γεγονός ότι δεν θα παρατεθεί κανένα γεύμα και οι δύο ηγέτες θα δώσουν στη συνέχεια ξεχωριστές συνεντεύξεις Τύπου, αντί για μία κοινή.

«Δεν θα συμφάγουν», είπε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους, ενώ ο Μπάιντεν πετούσε προς τη Γενεύη.

Η συνάντηση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 13.00 τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας) στη Βίλα Λα Γκρανζ, μια κομψή έπαυλη μέσα σε ένα πάρκο 300 στρεμμάτων.

Ο Πούτιν θα φτάσει πρώτος στην έπαυλη, όπου οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, προτού να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους στη βιβλιοθήκη με τα ιστορικά, δερματόδετα βιβλία - πολλά από αυτά είναι γραμμένα στα κινεζικά, τα γαλλικά, τα περσικά ή τα τουρκικά.

Μπάιντεν και Πούτιν θα συνοδεύονται από τους υπουργούς Εξωτερικών, τον Αμερικανό Άντονι Μπλίνκεν και τον Ρώσο Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς και από τους διερμηνείς, ενώ στη συνέχεια οι αντιπροσωπείες θα διευρυνθούν.

Στη συνήθως ήσυχη πόλη θα αναπτυχθούν 3.000-3.500 αστυνομικοί και άλλα μέλη υπηρεσιών ασφαλείας.

Μεταξύ των χιλιάδων συγγραφέων, έργα των οποίων φυλάσσονται στην έπαυλη, είναι και ο Σαρλ Πικτέ ντε Ροσμόν, ο Ελβετός διπλωμάτης που συνέταξε τη διακήρυξη της ουδετερότητας της Ελβετίας - ένας από τους πιθανούς λόγους για τους οποίους επελέγη η Γενεύη για αυτή τη σύνοδο.

