Γεωργαντάς για πιστοποιητικό εμβολιασμού: διαθέσιμο από 1 Ιουλίου και σε όσους ανάρρωσαν και έκαναν μία δόση εμβολίου

Τα ραντεβού των πιο νέων και των νέων έως 29 ετών. Οι ακυρώσεις ανά σκεύασμα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού για όσους έχουν νοσήσει.

Μέσα στις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας, «έχουν ήδη σταλεί μηνύματα σε 51.000 νέους για να κλέισουν τα ραντεβού τους για εμβολιασμό», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Γεωργαντάς, σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον ορισμό ραντεβού για εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού, σε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Αναφορικά με την αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα, ο κ. Γεωργαντάς είπε τα ραντεβού που έχουν κλειστεί μέχρι στιγμής προσεγγίζουν τις 100.000.

Όπως είπε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «όποιοι έχουν κάνει την πρώτη δόση, μπορούν να ακυρώνουν οι ίδιοι την δεύτερη δόση. Όμως επειδή το άγχος αυτών των ανθρώπων είναι αν θα μπορέσουν να πάρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς είναι ζήτημα συνεννόησης και με άλλες χώρες, το αργότερο από την 1η Ιουλίου θα μπορούν όσοι έχουν νοσήσει και κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου να παίρνουν το πιστοποιητικό ασθενείας. Τα δεδομένα προκύπτουν συνδυαστικά από τα μητρώα που υπάρχουν και το σύστημα τους αναγνωρίζει».

«Εξετάζουμε να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά που κάποιος νόσησε από κορονοϊό αλλά δεν το δήλωσε και έχει κάνει την μία δόση του εμβολίου», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργαντάς

Σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, o Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι «μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.067.000 εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca, εκ των οποίων 271.000 αφορούν την δεύτερη δόση, χωρίς να υπάρξει κάποια παρενέργεια. Η σύσταση στην χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες, είναι ότι συνεχίζουμε με την δεύτερη δόση του AstraZeneca. Αν για κάποιον κρίνει ο γιατρός ότι δεν πρέπει να κάνει την δεύτερη δόση του εμβολίου αυτού, θα μπορεί από τις 21 Ιουνίου να κάνει μέσω του gov.gr την σχετική αίτηση για να κάνει δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο, αίτηση η οποία θα εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή».

Ο κ. Γεωργαντάς είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει μεγάλο «κύμα» ακυρώσεων ραντεβού για εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca, λέγοντας πως μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί «0,5% ακυρώσεις ραντεβού για το εμβόλιο της Pfizer, 0,45% ακυρώσεις για το εμβόλιο της Moderna και 1,89% ακυρώσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca», ενώ σημείωσε ότι «χθες ξεπεράσαμε τα 7 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην Ελλάδα».

«Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα από τα εμβόλια των Pfizer και Moderna, οι νέοι που λένε ότι δεν βρίσκουν ραντεβού ίσως αναζητούν το εμβόλιο της Johnson & Johnson που είναι μονοδοσικό», είπε ο κ. Γεωργαντάς, προσθέτοντας ότι οι παραδόσεις του Ιουνίου αφορούν 165.000 εμβόλια, ενώ υπενθύμισε ότι οι εμβολιασμοί, πρώτη ή δεύτερη δόση, μπορούν να γίνουν και στον τόπο παραθερισμού των πολιτών, αρκεί να κλειστεί εγκαίρως το ραντεβού, με βάση την υπάρχουσα διαθεσιμότητα, διευκρινίζοντας ότι δεν επηρεάζεται από αυτήν την διαδικασία το πρόγραμμα εμβολιασμού του μόνιμου πληθυσμού των νησιών.

