Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για εμβόλιο AstraZeneca: απειροελάχιστες οι παρενέργειες από την δεύτερη δόση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας για την σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών, όσα ισχύουν σε άλλες χώρες και το ενδεχόμενο να αλλάξουν πάλι τα ηλικιακά όρια στην Ελλάδα. Τι είπε για το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

«Οι ανησυχίες του κόσμου είναι εύλογες και πάντα προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αν το βάλουμε στην σωστή βάση το ζήτημα, η ανησυχία του κόσμου προκύπτει από την πανδημία την ίδια. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι κάτι που έγινε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιστήμονες που μετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι σχεδόν ότι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στα εμβόλια», είπε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφορικά με την σύσταση για εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca από άτομα 60 ετών και άνω, «η Επιτροπή συνεδρίασε και πριν από τρεις εβδομάδες με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν τώρα, το ηλικιακό όριο ανέβηκε για το εμβόλιο της AstraZeneca. Αν υπάρξει τέταρτο κύμα και αλλάξουν τα πράγματα το ηλικιακό όριο μπορεί και πάλι να κατέβει».

«Από τις 27 χώρες της ΕΕ, τις 29 χώρες μιας και υπάρχουν και χώρες του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, αυτήν την στιγμή η σύσταση στις 12 χώρες είναι να γίνεται ο εμβολιασμός σε όλα τα άτομα 18 ετών και άνω, σε 15 χώρες υπάρχει με την μορφή σύστασης διαφορετικό όριο, αλλού 70 και αλλού 65 ετών. Πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, έχει την σύσταση για τα άτομα άνω των 60 ετών, αλλά μπορεί και κάποιος 19 ετών να κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca», προσέθεσε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους συμπλήρωσε ότι «η επιστημονική απάντηση δόθηκε και οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας και όχι την διαθεσιμότητα των εμβολίων. Είναι ατυχής η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το «ξεστοκάρισμα» των εμβολίων της AstraZeneca, αλλά τα υπόλοιπα που είπε για τον εμβολιασμό, στην συνέχεια της δήλωσης του, τα προσυπογράφω», προσθέτοντας ότι «η απόφαση για εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca “έσωσε” ζωές, χιλιάδες κρούσματα και εισαγωγές στα νοσοκομεία, έσωσε πολλές ζωές, ιδίως σε αυτούς που το έκαναν πρώτοι».

Για την δεύτερη δόση εμβολιασμού, όσων έχουν κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που δίνει την κατευθυντήρια γραμμή, δίνει την σύσταση και την δίνει με στοιχεία γιατί κάποιος που έχει κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca, πρέπει να κάνει και την δεύτερη δόση με AstraZeneca, δεν υπάρχουν αστερίσκοι και ερωτηματικά».

«Οι πιθανότητες σε κάποιον που έχει κάνει την πρώτη δόση, να συμβεί κάτι στην δεύτερη δόση είναι απειροελάχιστες, είναι 1,3 στο ένα εκατομμύριο. Η λέξη «σύσταση» χρησιμοποιείται όπως παγίως από τους γιατρούς, καθώς η απόφαση λαμβάνεται από κοινού από τον γιατρό και τον ασθενή», ανέφερε.

Διευκρινιστικά, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «στις περιπτώσεις που έχει παρουσιαστεί θρόμβωση μετά την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, δεν θα πρέπει να γίνει δεύτερη δόση από το ίδιο εμβόλιο. Υπάρχει και μια σειρά άλλων λόγων, υπάρχει ευρύ περιθώριο που έχει αφήσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που μέσω του οικογενειακού γιατρού μπορεί να ζητηθεί να γίνει δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο. Αν κριθεί από την επιστημονική επιτροπή ότι πρέπει να γίνει δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο, θα υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού για τον πολίτη με άλλο εμβόλιο».

Σχετικά με το τι γίνεται σε άλλες χώρες, ο Γ.Γ. του Υπ. Υγείας ανέφερε ότι «20 από τις 27 χώρες συστήνουν η δεύτερη δόση να γίνεται επίσης με το ίδιο εμβόλιο της AstraZeneca, 5 χώρες συστήνουν να γίνεται η δεύτερη δόση με εμβόλιο mRNA και 4 δεν έχουν αποφασίσει ακόμη».

«Δεν υπάρχει κύμα ακυρώσεων»

Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, δεν υπάρχει κύμα ακυρώσεων ραντεβού για εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca, λέγοντας ότι «την Τρίτη υπήρχαν 9.123 ραντεβού για εμβολιασμό με AstraZeneca, εκ των οποίων έγιναν τα 8.750, ποσοστό 93%. Είναι το καθημερινό μας ποσοστό. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω και την Επιτροπή, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Έχουν γίνει 7 εκατομμύρια εμβολιασμοί, με ελάχιστα συμβάντα παρενέργειών. Δεν υπάρχουν περισσότερες ακυρώσεις στο σύστημα από ότι έχουμε συνήθως, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στο σύστημα».

Ο ΓΓ του Υπ. Υγείας είπε ότι για τους νέους 18-24 ετών, για τους οποίους άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα, «υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού και στην Αττική».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει όσα είπε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, ότι δεν θα πρέπει το εμβόλιο της Johnson & Johnson να γίνεται σε γυναίκες κάτω των 50 ετών, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αξιολογεί τα δεδομένα, έχει αξιολογήσει και αυτό, σε ελάχιστες χώρες υπάρχουν περιορισμοί για το εμβόλιο της Johnson & Johnson».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Βεϊκου: Ταξί “καρφώθηκε” σε μπάρες

Πανελλήνιες: Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται σήμερα

EURO 2020 - Κάρνεβα: Το περιστατικό με τον Έρικσεν είναι ακόμη στο μυαλό μας