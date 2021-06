Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Υπόκλιση” στον Ντουράντ μετά την ήττα από το Μπρούκλιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτος Ντουράντ με 49 βαθμούς στο ματς που κόστισε την ήττα στους Μπακς του Αντετοκούνμπο.

Ως τον «κορυφαίο παίκτη στον κόσμο αυτή την εποχή» χαρακτήρισε τον Κέβιν Ντουράντ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη του Μπρούκλιν επί των Μπακς με 114-108 στο πέμπτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς της Ανατολικής περιφέρειας. Ο «Giannis» παραδέχθηκε πως τα έκανε «θάλασσα» με το λάθος του στο τέλος του αγώνα ενώ δήλωσε πανέτοιμος για το έκτο ματς τα ξημερώματα της Παρασκευής (18/6) στο Fiserv Forum.

Πιο συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο δήλωσε:

«Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα στο μαρκάρισμα του KD; Είστε κοντά μας πολύ καιρό. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε; Ότι θα μπορούσα να τον μαρκάρω και να του στείλουμε δεύτερο παίκτη ε; Δεν ξέρω, είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Είναι δύσκολο. Είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή και πρέπει να τον κερδίσουμε σαν ομάδα. Πρέπει να τον δυσκολέψουμε, πρέπει να συνεχίσουμε και να ελπίζουμε ότι θα αστοχήσει. Θα υπάρχουν στιγμές που θα τον παγιδεύουμε και άλλες που δεν θα το κάνουμε. Στο τέλος της ημέρας, έκανε απίστευτη δουλειά. Θέλω να τον αντιμετωπίσω, θέλω αυτή την πρόκληση στο επόμενο ματς, αν ο προπονητής μου θέλει να το κάνω, θα είμαι έτοιμος γι' αυτό.

Στο τέλος η πάσα ήταν καλή, απλώς δεν κατάφερα να βάλω και τα δύο χέρια μου στη μπάλα. Τα έκανα θάλασσα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να στέκεσαι σε μια φάση. Πρέπει να σκεφτείς το Game 6 και να σκεφτείς πως θα κερδίσεις εκεί. Πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας. Η ήττα είναι ήττα. Με έναν πόντο ή με 30, όταν χάνεις προβάδισμα 15 πόντων, η ήττα είναι ήττα. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να μπούμε στο Game 6 για να πάρουμε το παιχνίδι. Το Game 5 μας πονάει λίγο, αλλά σε δύο ημέρες πρέπει να τα δώσουμε όλα. Το Μπρούκλιν έκανε το τέλειο ματς, ο KD έβαλε πενηντάρα, ο Τζεφ Γκριν έβαλε επτά τρίποντα, ο Μπλέικ Γκρίφιν ήταν καλός. Δεν σκέφτομαι τα φάουλ, κάποιες φορές οι διαιτητές θα χάσουν κάποια σφυρίγματα. Πρέπει να προσπαθώ περισσότερο, δεν με ενδιαφέρουν τα φάουλ, απόψε η προσπάθειά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε».

«Διαστημικός Ντουράντ»

Πραγματοποιώντας μια ιστορική εμφάνιση, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο προπονητής του, Στιβ Νας, ο Ντουράντ οδήγησε το Μπρούκλιν στη νίκη επί του Μιλγουόκι με 114-108 στο πέμπτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς της Ανατολικής περιφέρειας και έδωσε προβάδισμα στους Νετς με 3-2.

Ο Ντουράντ που αγωνίστηκε και στα 48 λεπτά του παιχνιδιού είχε 49 πόντους (12/14 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 13/16 βολές), 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 3 λάθη και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος με τουλάχιστον 45 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε αγώνα για τα playoffs.

Μεγάλη βοήθεια έδωσε από τον πάγκο ο Τζεφ Γκριν με 27 πόντους (7/8 τρίποντα) ενώ στην επιστροφή του, ο Τζέιμς Χάρντεν αγωνίστηκε 46 λεπτά αλλά ήταν πολύ άστοχος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 5 πόντους (1/10 σουτ), 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Σε ό,τι αφορά στους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε και πάλι μεγάλη εμφάνιση αλλά ήταν και ο μοιραίος της ομάδας του καθώς έχασε την μπάλα από τον Ντουράντ στα 15,6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκορ ήταν στο 109-107 υπέρ των Νετς. Ο «Giannis» είχε 34 πόντους (12/18 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 4 λάθη σε 42 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 25 πόντους σημείωσε ο Κρις Μίντλετον, που ήταν όμως άστοχος (8/22 σουτ) ενώ 19 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Επόμενος αγώνας τα ξημερώματα της Παρασκευής (03:30) στο Fiserv Forum, με το Μιλγουόκι να χρειάζεται τη νίκη ώστε να οδηγήσει τη σειρά σε έβδομο και τελευταίο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής (03:30) στο Barclays Center.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κατερίνη: Άνδρας βρέθηκε καμένος με κουκούλα στο κεφάλι και δεμένος πισθάγκωνα

Τροχαίο στη Βεϊκου: Ταξί “καρφώθηκε” σε μπάρες

Θεμιστοκλέους για εμβόλιο AstraZeneca: απειροελάχιστες οι παρενέργειες από την δεύτερη δόση