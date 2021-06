Παράξενα

Κρήτη: Φούρναρης έδωσε δουλειά στο παιδί που πήγε να τον κλέψει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρτοποιός "τσάκωσε" στο μαγαζί του ένα 12χρονο αγόρι να κλέβει. Δεν κάλεσε την Αστυνομία, αλλά του πρότεινε δουλειά. Η συγκλονιστική συνέχεια 25 χρόνια μετά.

Μία ευχάριστη είδηση έρχεται από την Κρήτη, στην οποία πρωταγωνιστής είναι ένας αρτοποιός...

Συγκίνηση προκάλεσε η ανθρώπινη ιστορία που αφηγήθηκε στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, ο αρτοποιός του Ηρακλείου Γιάννης Βιτσαράς. Μια ιστορία που καταδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα παιδιά, ακόμα και μέσα από δυσάρεστες καταστάσεις, είναι το "κλειδί" για να τους δώσουμε το έρεισμα να κάνουν τη σωστή επιλογή στη ζωή τους.

Πριν από 25 χρόνια, ο κ. Βιτσαράς "τσάκωσε" στο μαγαζί του ένα 12χρονο αγόρι να κλέβει. Αντί να το μαλώσει, ή να καλέσει την Αστυνομία, ο αρτοποιός προσέγγισε με αγάπη και σοβαρότητα το παιδί. Του εξήγησε ότι η κλοπή θα τον οδηγήσει σε κακά "μονοπάτια" και του ζήτησε να πηγαίνει στο αρτοποιείο, όταν έχει ελεύθερο χρόνο, να δουλεύει και να βγάζει το χαρτζιλίκι του.

Το αγόρι συμφώνησε και έτσι έγινε.

"Κάποια στιγμή η οικογένειά του μετακόμισε και το έχασα για χρόνια. Χθες, το παιδί, που πλέον είναι ένας άνδρας 37 ετών, ήρθε και με βρήκε. Με ευχαρίστησε που τότε, με τον τρόπο που το αντιμετώπισα, του έδειξα τον σωστό δρόμο στη ζωή. Έβγαλε το πανεπιστήμιο, έκανε οικογένεια", είπε ο κ. Βιτσαράς, με μεγάλη συγκίνηση.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κατερίνη: Άνδρας βρέθηκε καμένος με κουκούλα στο κεφάλι και δεμένος πισθάγκωνα

Τροχαίο στη Βεϊκου: Ταξί “καρφώθηκε” σε μπάρες

EURO 2020 - Κάρνεβα: Το περιστατικό με τον Έρικσεν είναι ακόμη στο μυαλό μας