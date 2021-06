Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: τα θέματα στην Βιολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις οι διαγωνιζόμενοι την Τετάρτη.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνεχίστηκαν σήμερα με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας).

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 πμ και οι υποψήφιοι να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8 πμ.

Δείτε τα θεματα στα Αρχαια Ελληνικά πατώντας ΕΔΩ και τα θέματα στα Μαθηματικά πατώντας ΕΔΩ.

Αύριο, Πέμπτη, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Δείτε εδώ τα θέματα στην Βιολογία:

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Φούρναρης έδωσε δουλειά στο παιδί που πήγε να τον κλέψει

Windows 11: πότε θα αντικαταστήσουν τα Windows 10

Θεμιστοκλέους για εμβόλιο AstraZeneca: απειροελάχιστες οι παρενέργειες από την δεύτερη δόση