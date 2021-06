Κοινωνία

Χαλάνδρι: Χτύπησε τη μάνα του και αστυνομικό

Χειροπέδες σε άνδρα ο οποίος αφού χτύπησε τη μητέρα του επιτέθηκε στον αστυνομικό που παρενέβη.

Συνελήφθη 40χρονος άνδρας, ο οποίος χτύπησε τη μητέρα του και τραυμάτισε με γκλομπ αστυνομικό, αργά χθες το βράδυ, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, τσακώθηκε με τη μητέρα του και αμέσως μετά τη χτύπησε, ενώ γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Τότε εκείνος απέσπασε το γκλομπ ενός αστυνομικού και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

