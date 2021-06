Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: υπερβολές και λάθη “φέρνουν” Σελήνη, Δίας και Ερμής

Τι είπε για τα παιδιά που δίνουν Πανελλαδικές. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Η Σελήνη στην Παρθένο μας προτρέπει να ασχοληθούμε με την υγεία μας, ενώ σε ορισμένα ζώδια προκαλεί εντάσεις», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει να αναφέρει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, από την συχνότητα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

‘Όπως προσέθεσε η αστρολόγος, «υπάρχει και ο Δίας που μας ωθεί σε υπερβολές, αλλά έρχονται οι καλύτερες ημέρες που θα μας δώσουν μια μικρή ανάσα», αναφερόμενη στην χθεσινή πρόβλεψη της για τις καλύτερες ημέρες του Ιουνίου.

«Είναι μια ημέρα από αυτές που δεν είναι κακή, αλλά από εκείνες που δεν αισθανόμαστε τόσο καλά, είμαστε πεσμένοι», είπε η Λίτσα Πατέρα, προειδοποιώντας ότι «αύριο η ημέρα ίσως είναι ακόμη πιο απατηλή και πρέπει να προσέχουμε».

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», «είναι και ο ανάδρομος Ερμής, ο οποίος δεν φέρνει ατυχήματα, αλλά δημιουργεί προβλήματα στις επικοινωνίες μας, “τι είπα, πως το είπες, όχι δεν το είπε” κτλ».

Επεσήμανε ακόμη ότι «ο Άρης στον Λέοντα δημιουργεί εντάσεις σε οικογενειακό επίπεδο για ορισμένα ζώδια», ενώ πολλές φορές «μας κάνει να είμαστε ανεξέλεγκτοι στις δράσεις και στις αντιδράσεις μας», ενώ για ορισμένα ζώδια ανέφερε ότι «ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν οικογενειακά θέματα».

«Προσοχή στα οικονομικά και σε συμφωνίες, ιδίως την Πέμπτη, που θα είναι πιο απατηλή η ημέρα», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, ενώ επεσήμανε ιδιαίτερα ότι τα παιδιά που δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσουν καλά τα θέματα για να τα κατανοούν και να μην υπάρξει «παρανόηση» και τελικώς ενώ ξέρουν τις απαντήσεις, δεν τις γράψουν.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε αναλυτικά στις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθήστε τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα:

