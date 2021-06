Πολιτική

Πολάκης - ΝΔ: “Πόλεμος” για εμβόλια και αντιεμβολιαστές

Η απάντηση Πολάκη στην ανακοίνωση της ΝΔ που τον κατηγορεί ότι "κλείνει το μάτι" στους αντιεμβολιαστές. Η αντίδραση της κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που τον κατηγορεί ότι συναγωνίζεται τον Βελόπουλο και κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές, απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας στη Βουλή.

"Την επιστημοσύνη μου δεν την παζαρεύω με κανέναν. Πέρυσι τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, έκανα και αντιγριππικό και αντι-πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχα κάνει μια δύσκολα θεραπευθείσα βρογχίτιδα, ως καπνιστής. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια, τα κορίτσια έχουν κάνει όλα τα εμβόλια, όμως έκανα τα δοκιμασμένα εμβόλια", είπε ο κ. Πολάκης και πρόσθεσε: "εδώ δεν θα ξεχάσουμε όλη την ιατρική που ξέρουμε, επειδή εσείς στηρίξατε το αφήγημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, στα εμβόλια ενώ σας φωνάζουμε από πέρυσι για κάποια πράγματα και επειδή η εντεταλμένη επιτροπή των λοιμωξιολόγων, σας κρατάει φανάρι. Γιατί γνωριζόμαστε με όλους τους κυρίους συναδέλφους".

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε λέγοντας: "Ρωτάω ιατρικά και να μου απαντήσουν ιατρικά και επιστημονικά πριν με καταδικάσει, όπως ζητάει η ΝΔ στην ανακοίνωσή της, ο κ. Τσίπρας. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι είναι το πρώτο εμβόλιο στην ιστορία της ιατρικής, το οποιοδήποτε από αυτά τα εμβόλια, το οποίο δίνεται μαζικά στον πληθυσμό, 8-9 μήνες μετά που εμφανίστηκε το πρόβλημα; Πότε ήταν το επόμενο συντομότερο εμβόλιο που δόθηκε; Είναι 3,5 ή 5 χρόνια το επόμενο; Γιατί έγινε αυτό; Υπήρξε ποτέ άλλοτε εμβόλιο στην ιστορία της ιατρικής, το οποίο να το κάνεις και να μην ξέρεις πόσο καιρό κρατάει η ανοσία; Το αντιγριππικό ξέρουμε ότι είναι για ένα χρόνο. Το αντιπνευμονιοκοκκικό είναι εφ΄όρου ζωής, ένα άλλο είναι για 5 χρόνια. Του κορονοϊού, πείτε μου, για πόσο είναι;".

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας με τους 12.500 νεκρούς, εκ των οποίων οι 8.500 πέθαναν εκτός ΜΕΘ.

Ο βουλευτής ανέφερε επίσης ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα που έχει ζητήσει από τον Νοέμβριο μειώνουν κατά 70% έως 90% τη βαριά νόσηση στους ευπαθείς.

«Σε αυτά να απαντήσει η ΝΔ. Σε αυτά να απαντήσει η επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε από την ιατρική επιστήμη, επειδή κάποιοι στήριξαν το αφήγημά τους στην κονόμα κάποιων εταιρειών», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

ΝΔ: Να πάρει θέση καθαρά και δημόσια ο κ. Τσίπρας για τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη κατά του εμβολιασμού

«Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πολάκης, ανοιχτά και από το βήμα της Βουλής συντάχθηκε με τους αντιεμβολιαστές και τους δικαιολόγησε λέγοντας γιατί και ο ίδιος δεν κάνει το εμβόλιο. Πίσω από ένα επίτευγμα της επιστήμης, που μέσα σε πολύ λίγο χρόνο ανακάλυψε το εμβόλιο σώζοντας εκατομμύρια ζωές, ο κ. Πολάκης είδε "κονόμα εταιρειών"», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ.

«Και δεν έμεινε εκεί αλλά καταφέρθηκε συλλήβδην κατά των επιστημόνων, μιλώντας για "εντεταλμένη επιτροπή των λοιμωξιολόγων". Επειδή δεν πρόκειται μόνο για άλλη μια από τις γνωστές γραφικότητες του κ. Πολάκη αλλά για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά. Οφείλει να πάρει θέση καθαρά και δημόσια», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

