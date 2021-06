Πολιτική

Γεννηματά για Εργασιακό νομοσχέδιο: κανείς δεν δικαιούται να σωπάσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για αδίστακτη και στοχευμένη παρέμβαση έκανε λόγο η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, κατά την τοποθέτησή της στη Βουλή.

Οι νέες ρυθμίσεις στα εργασιακά είναι μια πολύ καλά μελετημένη παρέμβαση, αδίστακτη και στοχευμένη, κατήγγειλε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι διατάξεις αυτές, είπε η κ. Γεννηματά, απαιτούν από τον εργαζόμενο να σκύψει το κεφάλι, να δεχθεί τα πάντα και να υποταχθεί. «Απέναντι σε αυτή την πολιτική, κάθε πολίτης που αισθάνεται προοδευτικός, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος και σιωπηλός. Κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει ή να κρυφτεί, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις», είπε.

Η κ. Γεννηματά υποστήριξε ότι με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη:

αφαιρείται η συλλογική σύμβαση, ως προϋπόθεση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. «Ο εργαζόμενος μένει μόνος του να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη. Στην πράξη δεν θα υπάρχει πια 8ωρο, πάμε για 10ωρα και υπερωρίες που δεν θα πληρώνονται», είπε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σημειώνοντας ότι αυτή η διάταξη «είναι μια πρόκληση» που βρίσκει αντίθετο ακόμη και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής που επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ισότιμη διαπραγμάτευση μεταξύ του μεμονωμένου εργαζόμενου και του εργοδότη.

διευκολύνονται οι απολύσεις, ακόμα και αυτές που κρίνονται παράνομες από το δικαστήριο. «Το μήνυμα είναι στον εργαζόμενο ότι εάν δεν είσαι αρεστός στον εργοδότη, θα φύγεις. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Ακόμη και αν δικαιωθείς από τα δικαστήρια, δεν θα επαναπροσληφθείς. Θα δώσει κάτι παραπάνω ο παράνομος εργοδότης και θα κλείσει, με αυτό τον τρόπο, την παρανομία του».

η απεργία παρεμποδίζεται και η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών καταργείται. «Αυτός είναι ο πραγματικός σας στόχος και όχι η ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα στην απεργία και στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου», είπε η κ. Γεννηματά και πρόσθεσε ότι υπονομεύεται ο νόμος 1264 του ΠΑΣΟΚ που είναι ακόμα και σήμερα ο πιο φιλελεύθερος στην Ευρώπη. Ένας νόμος ιστορικός, όπως τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, γιατί ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, ήταν αποτέλεσμα συμμαχιών, αποτέλεσμα εθνικής λαϊκής ενότητας, ώστε να πάει μπροστά η πατρίδα.

οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, το ΣΕΠΕ αποδυναμώνονται πλήρως. «Η κυβέρνηση λέει στον εργαζόμενο ότι δεν θα σε στηρίξει ο συνδικαλιστής, γιατί θα τον απολύσω και αυτόν. Δεν έχει προστασία. Δεν θα πληρωθείς. Θα διαπραγματευτείς μόνος σου. Θα δουλεύεις 10ωρα, δεν θα παίρνει ρεπό, θα σου τα δίνει όποτε θέλει ο εργοδότης. Δεν θα προσλαμβάνεσαι, εάν δικαιωθείς στα δικαστήρια και επιπλέον, μην περιμένει και τίποτα από το κράτος. η ευθύνη φεύγει από εμάς και η Επιθεώρηση Εργασίας γίνεται μια ανεξάρτητη αρχή».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει βάλει τη συντηρητική της σφραγίδα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, επισήμανε εκ προοιμίου τη σύγχυση και ανησυχία που έχει προκληθεί στην κοινωνία, μετά τις εξελίξεις με το εμβόλιο Astra Zeneca και τις ανακοινώσεις της επιστημονικής επιτροπής. «Η κυβέρνησή σας κύριε Μητσοτάκη, οφείλει να δώσει απαντήσεις. Δεν είναι Πόντιος Πιλάτος. Πρέπει σήμερα να εξηγήσετε, από αυτό το βήμα, στον ελληνικό λαό, γιατί και με ποια κριτήρια χορηγήθηκε το Astra Zeneca στις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και ποια είναι τα νέα επιστημονικά δεδομένα, με τα οποία η επιτροπή άλλαξε την εισήγησή της. Η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη», είπε η κ. Γεννηματά και κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν η απόφαση για τη χορήγηση του Astra Zeneca, είχε σχέση με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων το τελευταίο διάστημα που φαινόταν ότι ήταν επιτακτική ανάγκη για την κυβέρνηση. «Στο εμβολιασμό απαιτείται σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτεία. Αυτή την εμπιστοσύνη την υπονομεύετε εσείς. Μην αναζητείτε αλλού υπεύθυνους. Έχετε μεγάλη ευθύνη γι αυτό που συμβαίνει σήμερα», σημείωσε η κ. Γεννηματά.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνταγή για γεμιστά από τον Πέτρο Συρίγο

Euro 2020: Μια γερμανική μπύρα χωρίς αφρό...

Windows 11: πότε θα αντικαταστήσουν τα Windows 10