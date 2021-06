Πολιτική

Μητσοτάκης για εργασιακό νομοσχέδιο: Βάζει κανόνες στη ζούγκλα

Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, λίγο πριν από την ψήφιση. Τα fake news και οι αλλαγές.

Με μια απάντηση στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, που μίλησε πριν από τον ίδιο, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις εργασιακές σχέσεις. «Κυρία Γεννηματά άκουσα ένα κρεσέντο μηδενισμού, με αφορισμούς, με αναμάσημα ξεπερασμένων κλισέ, όλα μαύρα στην χώρα και στο νομοσχέδιο. Είχα την εντύπωση πως άκουγα τον κ. Τσίπρα. Μεταξύ του πρωτότυπου και του αντιγράφου πάντα το πρωτότυπο θα επιλέγουν οι πολίτες. Αλλά αυτό είναι θέμα που αφορά εσάς» είπε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας στη συνέχεια για το νομοσχέδιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε πως σήμερα στο εργατικό δίκαιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις αλλαγές που έρχονται από το αύριο «όπως η τηλεργασία, αλλά και στο σήμερα, όπως ο ρόλος των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους». Για να αναφερθεί και στις απεργίες, λέγοντας ότι «Εργαζόμενοι και μη πάντως αναστατώνονται από απεργίες, που αν και κρίνονται παράνομες, τελικώς γίνονται από λίγους σε βάρος των πολλών. Για αυτό και ο νέος νόμος έρχεται να αλλάξει την κατάσταση μετά το 1982. Βάζει κανόνες στη ζούγκλα, όσοι τον αμφισβητούν αποδεικνύονται οπαδοί της συντήρησης και της καθήλωσης, το νέο νομοσχέδιο οικοδομεί στην πατρίδα μας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Δέκα τολμηρές τομές δρομολογούνται στο παρόν νομοσχέδιο» συνέχισε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τομές, που βοηθούν επιτέλους την ελληνική οικονομία και κοινωνία να συναντηθούν με τον ταχύ βηματισμό της υπόλοιπης Ευρώπης και την εποχή μας» συμπλήρωσε να αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες τομές.

«Τομή πρώτη η ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα χτυπά ο εργαζόμενος, και παράλληλα θα χτυπά την αδήλωτη εργασίας και την εισφοροδιαφυγή. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ και όντως εφαρμόστηκε πιλοτικά από το ΠΑΣΟΚ αλλά τώρα θα εφαρμοστεί καθολικά» επισήμανε ο πρωθυπουργός και συνέχισε αναφερόμενος στο ΣΕΠΕ: «Γιατί άραγε είναι κακό η Επιθεώρηση Εργασίας να παύει να υπάγεται στον κάθε υπουργό και να γίνεται Ανεξάρτητη Αρχή; Μήπως σπάμε κάποια μαγαζάκια, για αυτό ενοχλείστε;».

«Εξίσωση των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους ως προς την αποζημίωση για λόγους απόλυσης» συνέχισε ο Κυρ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι «Πρόκειται για διάταγμα του 1920 που προέβλεπε ότι για τους πρώτους η αποζημίωση θα αφορούσε λίγα μεροκάματα ενώ για τους δεύτερους τις ετήσιες αποδοχές τους. Έπρεπε να περάσουν 101 χρόνια για να τελειώσει αυτή η αδικία. Και όλα αυτά από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση που αποδεικνύεται πιο προοδευτική από πολλές άλλες».

Για πρώτη φορά άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές

«Το νέο νομοσχέδιο θεσπίζει για πρώτη φορά άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές» είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την οικογένεια. «Μεγαλύτερη ακόμη και από το 10ήμερο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας» επισήμανε για να συμπληρώσει: «Ο νέος πατέρας θα προστατεύεται από απόλυση για 6 μήνες. Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου ή νέας μητέρας».

«Τα μπλόκα στους καταπέλτες των πλοίων μετατρέπονται σε καταπέλτη της κοινωνίας έναντι των εχθρών τους» συνέχισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει: «Συμπέρασμα: συζητούμε για ένα νομοσχέδιο πραγματικά εκσυγχρονστικό. Το νομοσχέδιο στον πυρήνα του είναι φιλεργατικό και βαθιά αναπτυξιακό».

«Οι συνδικαλιστές πρέπει να αγωνίζονται για τους ανασφαλείς και τους επισφαλείς και όχι για να είναι οι ίδιοι ασφαλείς» επεσήμανε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας: «Κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει ότι αργήσαμε να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έπρεπε να μελετηθεί καλά και να εκδηλωθεί στο σωστό χρόνο. Ήταν άλλωστε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Για να θυμηθώ και μία ρήση του Τζον Κένεντυ: τη στέγη για την βροχή την φτιάχνεις όταν έχει λιακάδα».

Το δημόσιο συμφέρον είναι το συμφέρον όλων

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις ρυθμίσεις που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι: «Όταν υπάρξει τηλεργασία θα συνοδεύεται από το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Ο εργοδότης δεν θα μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του ωραρίου. Υπάρχουν και οι τεχνικές λεπτομέρειες, που θα το κάνουν πραγματικότητα. Στο εξής θα λειτουργούν Κυριακή και στην Ελλάδα όσες επιχειρήσεις λειτουργούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και δη στις Μεσογειακές χώρες. Η αμοιβή τους θα προσαυξάνεται κατά 75% και θα υπάρχει έξτρα ημέρα ξεκούρασης την επόμενη εβδομάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις απεργίες: «Το δημόσιο συμφέρον είναι το συμφέρον όλων. Με το νέο πλαίσιο όταν μία απεργία απορρίπτεται από το δικαστήριο δεν θα μπορεί να επιστρέφει από το παράθυρο με άλλη απόφαση δευτεροβάθμιου σωματείου. Με λίγα λόγια, η απεργία διαχωρίζεται από την παρανομία. Και ναι, σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας», συμπλήρωσε.

Μύθος ότι καταργείται το 8ώρο, όποιος το υποστηρίζει καταργεί την ελληνική γλώσσα και την κοινωνική και πολιτική λογική

Ο πρωθυπουργός απάντησε στη συνέχεια στα όσα ακούγονται για το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για fake news: «Επειδή λοιπόν πολλοί μύθοι διακινήθηκαν και πολλή δημαγωγία, απαντώ με λίγα λόγια στα fake news, που ακούστηκαν: Μύθος πρώτος: καταργείται το 8ώρο. Όποιος το υποστηρίζει καταργεί την ελληνική γλώσσα και την κοινωνική και πολιτική λογική, καθώς η προστασία του αναφέρεται ρητά στο άρθρο 55 και μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνον εάν ένα κράτος φύγει από την Ευρώπη» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα νέα προβλήματα δε λύνονται με γέρικα επιχειρήματα» συνέχισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός «Με το νομοσχέδιο αναμετρώνται οι δυνάμεις της πραγματικά προοδευτικής σκέψης με τις δυνάμεις της συντήρησης» τόνισε και επισήμανε ότι «Κάθε πρόοδος προϋποθέτει τολμηρές αλλαγές και είναι γνωστό πως πάντα οι αλλαγές θα έχουν πολλούς εχθρούς».

Η προστασία του εργαζομένου είναι βασική μας μέριμνα

«Η αντίληψη, που διαπερνά το παρόν νομοσχέδιο βασίζεται στο τρίπτυχο, ευελιξία επιχειρηματικότητας, προστασία και κινητροδοσία εργαζομένου και εγγύηση της Πολιτείας» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε πως «η προστασία του εργαζομένου είναι βασική μας μέριμνα για αυτό και προσθέτουμε 6 ακόμη λόγους απαγόρευσης της απόλυσης».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στον συνδικαλισμό, ο πρωθυπουργός είπε ότι «εμείς θέλουμε συνδικαλισμό πυλώνα δημοκρατικό ενώ κάποιοι άλλοι φέουδο κομματικό. Στο εξής οι συνδικαλιστές θα έχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις, όχι όμως ασυλία. Να συμφωνήσουμε στα βασικά, οι συνδικαλιστές υπάρχουν για τους εργαζομένους και όχι οι εργαζόμενοι για τους συνδικαλιστές» επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Το νομοσχέδιο είναι ένα χρέος προς τη νέα γενιά για καλές δουλειές

«Από τις αντιδράσεις ξεχωρίζω αυτές του ΣΕΒ, αλλά και την υποστήριξη της ΕΣΕΕ και των γυναικείων σωματείων» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο. «πρόκειται για την ισορροπία που διαπνέει το παρόν νομοσχέδιο. Είναι το νομοσχέδιο ένα χρέος προς τη νέα γενιά για καλές δουλειές» είπε και συμπλήρωσε λέγοντας πως ένα ακόμα χαρακτηριστικό του νομοσχεδίου είναι και ο δυναμικός του χαρακτήρας.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη στάση της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Απευθύνομαι στην αντιπολίτευση. Και σήμερα επιμένετε να μην μιλάτε για τα άρθρα του νομοσχεδίου. Σας ρωτώ κ. Τσίπρα και κ. Γεννηματά. Θα ψηφίσετε την ψηφιακή κάρτα, που καταργεί την μαύρη και την υποδηλωμένη εργασία; Θα ψηφίσετε την επαγγελματική αποκατάσταση και ασφάλιση των ταχυμεταφορών; Θα ψηφίσετε την εξίσωση εργατοτεχνιτών με υπαλλήλους; Θα ψηφίσετε τους λόγους απαγόρευσης της απόλυσης; Θα πείτε ναι ή όχι στην καθιέρωση της άδειας πατρότητας; Θα αρνηθείτε την απαγόρευση απόλυσης του νέου πατέρα. Τελικά συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι όποιος εργάζεται από απόσταση έχει το δικαίωμα να αποσυνδέεται όταν τελειώνει το ωράριο εργασίας του; θα σας διευκολύνω. Καταθέτω αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα. Για να καταδειχθεί η υποκρισία σας, εκτός εάν επιλέξετε τον δρόμο αποχώρησης από την αίθουσα, που μας έχετε συνηθίσει τελευταία».

Κλείνοντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, ηγετικό στέλεχος της ΕΑΡ και του Συνασπισμού της Αριστεράς. «Η σκέψη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη συναντιέται με τις περισσότερες διατάξεις του νομοσχέδιου» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απευθυνόμενος προς την μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε: «Αναρωτιέμαι που πήγε η σκέψη αυτής της φωτισμένης Αριστεράς. Σας καλώ να ψηφίσετε το νομοσχέδιο, γιατί θα αναγκαστείτε να το κάνετε ώστε να αποκτήσει η χώρα μας ένα σύγχρονο εργασιακό πλαίσιο, απελευθερώνοντας τις δυνάμεις της παραγωγής και οπλίζοντας με νέα δύναμη τους εργαζομένους της χώρας μας».

