Self test - ΦΣΑ: Τέλος η δωρέαν διάθεσή τους από τα φαρμακεία

Διακόπτεται από 19 Ιουνίου η δωρεάν διάθεση self tests στην Αττική. Τι ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) αποφάσισε τη διακοπή της δωρεάν διάθεσης self test στα φαρμακεία της Αττικής από την 19η Ιουνίου 2021 χωρίς περαιτέρω παράταση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

O Φ.Σ.Α. εξ αρχής είχε σοβαρές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των self test, τα οποία η κυβέρνηση ήθελε να διακινήσουμε στους πολίτες. Τα στοιχεία πλέον μας επιβεβαιώνουν ότι το 90% των θετικών self test είναι ψευδώς θετικά. Είχαμε σοβαρές αντιρρήσεις επίσης και για την πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που στηρίζονταν εξ ολοκλήρου στην ατομική ευθύνη των πολιτών.

Η κυβέρνηση σκέφτεται να συνεχίσει αυτήν την αποτυχημένη επιδημιολογική επιτήρηση προτείνοντας ως «αντάλλαγμα» να δει με θετικό μάτι τα χρόνια θεσμικά προβλήματα των φαρμακοποιών, την ίδια ώρα που το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ πήρε απόφαση να μετακυλήσει το claw back των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις εισαγωγικές εταιρείες στα φαρμακεία.

Ουσιαστικά όχι μόνο δεν επιβραβεύουν την προσπάθεια και την ταλαιπωρία των φαρμακείων αλλά τους βάζουν και καινούργιο χαράτσι. Για τους παραπάνω λόγους ο Φ.Σ.Α. δεν μπορεί να συνεχίσει να διαθέτει τα self test.

