Champions League: Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του

Η κλήρωση του β΄ προκριματικού γύρου. Τα ζευγάρια που βγήκαν από την κληρωτίδα. Ποιον θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.

Στην έδρα της UEFA, στη Νιόν, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η κλήρωση της Β΄ προκριματικής φάσης του νέου Champions League. Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Ντιναμό Τιφλίδας από τη Γεωργία και τη Νέφτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ η πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια θα έχει δύσκολο έργο, πιθανότατα απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (οι Κροάτες αναμένεται να ξεπεράσουν στον πρώτο προκριματικό το εμπόδιο της Βαλούρ από την Ισλανδία).

Όπως ήταν λογικό, το σπουδαιότερο ζευγάρι προέκυψε από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών και είναι αυτό ανάμεσα στην Αϊντχόφεν και τη Γαλατάσαραϊ.

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 20 ή 21 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 27 ή 28 Ιουλίου. Οι νικητές προκρίνονται στον Γ΄ προκριματικό γύρο και διασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στον όμιλο κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Conference League στη χειρότερη των περιπτώσεων), ενώ οι ηττημένοι πηγαίνουν στον Γ΄ προκριματικό του Europa League.

Συνοπτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση:

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Βαλούρ (Ισλανδία) - Ομόνοια (Κύπρος)

Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) ή Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) ή Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) - Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Χιμπέρνιανς (Μάλτα)

Κόναχ΄ς Κουέι (Ουαλία) ή Αλασκέρτ (Αρμενία) - Τέουτα (Αλβανία) ή Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) ή Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) ή Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Φόλα Ες (Λουξεμβούργο) ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Κλουζ (Ρουμανία) ή Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Μάλμε (Σουηδία) ή Ρίγα (Λετονία) - Ελσίνκι (Φινλανδία) ή Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ή Νικητής προ-προκριματικού γύρου - Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) ή Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία)

Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) ή Μούρα (Σλοβενία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) ή Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία)

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Σέλτικ (Σκωτία) - Μίντιλαντ (Δανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

