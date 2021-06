Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων και επανυπολογισμός: ξεκινά η καταβολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνταξιούχοι που θα δουν τις αλλαγές στις συντάξεις τους. Τα αναδρομικά και η καταβολή των συντάξεων.

Ξεκινά η καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών στους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης, μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές ξεκινούν από αυτόν τον μήνα και αφορούν τους συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με την ισχύ του ν. 4387/2016).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα:

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016 και πριν από την 1η/10/2019, η πληρωμή των αυξήσεων θα πραγματοποιηθεί με τις τακτικές πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου, δηλαδή στις 29 Ιουνίου 2021.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για την πληρωμή των αναδρομικών ποσών της συγκεκριμένης κατηγορίας γίνεται προσπάθεια από την ανάδοχο εταιρεία και τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και, εάν χρειαστεί, με εμβόλιμη πληρωμή. Για τα εν λόγω αναδρομικά θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως από τον Φεβρουάριο του 2021 οι συντάξεις του Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1η/10/2019 απονέμονται με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν. 4670/2020. Οι παραπάνω συνταξιούχοι πληρώνονται ήδη με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από τον Μάρτιο του 2021, ενώ τον Απρίλιο του 2021 καταβλήθηκαν και τα οφειλόμενα αναδρομικά τους.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

Για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016 η πληρωμή των αναδρομικών τους θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη πληρωμή στις 30 Ιουνίου 2021.

Η πληρωμή των αυξήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αναλογεί για τον μήνα Ιούλιο) στις συντάξεις των παραπάνω συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου με τις συντάξεις Αυγούστου.

Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των αυξήσεων και των αναδρομικών των συνταξιούχων που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Για αυτές τις περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν, εάν χρειαστεί, και εμβόλιμες πληρωμές. «Για τις πληρωμές αυτές θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση», διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 11χρονης: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος

Γλυπτό “Meteoron”: Αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Καιρός: μπόρες και καταιγίδες την Πέμπτη