Δροσερότερος ο φετινός Ιούνιος στην Ελλάδα!

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις του meteo

Τα Βαλκάνια και ιδιαίτερα η Ελλάδα είναι αρκετά ψυχρότερες από το σύνηθες γι' αυτή την εποχή, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που είναι πολύ θερμότερη, κάτι όχι συνηθισμένο, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Στα μέσα Ιουνίου φέτος η θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη είναι έως 10 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση τιμή της περιόδου 1979-2010, ενώ στην Ελλάδα είναι από 0 έως 5 βαθμούς χαμηλότερη της μέσης τιμής και ιδιαίτερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο φτάνει τους 7 βαθμούς κάτω από τη μέση τιμή.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα. Οι ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν αργά ανατολικά, δίνοντας τη θέση τους σε θερμές κατά τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του meteo.

