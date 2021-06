Οικονομία

Οι συντάκτες του Ant1news συμμετέχουν στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Τι αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών για την κινητοποίηση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του, «το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε:

«ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ μαζί με τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες ενώσεις στο χώρο του τύπου και των ΜΜΕ τις πρωτοβουλίες των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών σε όλη τη χώρα (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ).

ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ 4ωρη στάση εργασίας από τις 14.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ. της Τετάρτης 16 Ιουνίου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά), στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου.

Οι δημοσιογράφοι :

ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, καθώς υποβαθμίζει τη συλλογική διαπραγμάτευση, ενώ πριμοδοτεί τις ατομικές συμβάσεις και κατά συνέπεια ενισχύει την εργοδοτική πλευρά έναντι των εργαζομένων. Επίσης με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας ενισχύεται η αντίληψη των εργασιακών σχέσεων λάστιχο, συνθλίβοντας τους εργαζόμενους ενώ μπορεί να επιφέρει και μείωση αποδοχών. Ρύθμιση που επικρίθηκε και από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στην επιχειρούμενη εργασιακή οπισθοδρόμηση, στη ραγδαία επιδείνωση, που θα επιφέρει στις ζωές όλων των εργαζομένων το εργασιακό νομοσχέδιο, που ουσιαστικά θεσμοθετεί «νέα ήθη» καθώς επιχειρεί να αφαιρέσει τα τελευταία κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, πλήττοντας σφοδρά τους πλέον αδύναμους εργαζόμενους, καθώς διευκολύνονται οι απολύσεις των εργαζομένων, προβλέπεται ειδική προστασία των απεργοσπαστών, ενώ ακόμα και οι ρυθμίσεις για τη διαιτησία ευνοούν την εργοδοσία.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ το κατάφωρα αντεργατικό νομοσχέδιο

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, στηρίζοντας την αυτονομία του ΕΔΟΕΑΠ και των ΕΤΑΣ-ΤΕΑΣ.

* Εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι συνάδελφοι που θα καλύψουν δεκάλεπτο απεργιακό δελτίο ειδήσεων για τις συγκεντρώσεις και τη συνεδρίαση της Βουλής σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και οι συνάδελφοι που εργάζονται στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ και θα καλύψουν τις κινητοποιήσεις και τη συνεδρίαση της Βουλής καθώς και την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία».

