Εργασιακό νομοσχέδιο: Στα ύψη οι τόνοι στη Βουλή

Χτύπησε "κόκκινο" η αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για τα εργασιακά

Οι πολιτικοί αρχηγοί πήραν τα... "όπλα" τους κατα τη συζήτηση στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο.

«Με το εργασιακό νομοσχέδιο αναμετρώνται οι δυνάμεις της πραγματικά προοδευτικής σκέψης με τις δυνάμεις της συντήρησης» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας παράλληλα, πως «κάθε πρόοδος προϋποθέτει τολμηρές αλλαγές και είναι γνωστό πως πάντα οι αλλαγές θα έχουν πολλούς εχθρούς».

Χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο φιλεργατικό και βαθιά αναπτυξιακό, αλλά και «χρέος προς τη νέα γενιά για καλύτερες δουλειές», ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση είπε ότι καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα του άρθρα του νομοσχεδίου «για να αναλάβετε τις ευθύνες σας επώνυμα και φανερά» συμπληρώνοντας ωστόσο «εκτός εάν επιλέξετε τον δρόμο αποχώρησης από την αίθουσα, που μας έχετε συνηθίσει τελευταία».

Τσίπρας: Βαφτίζετε αναγέννηση τον μεσαίωνα, συκοφαντείτε όσους αντιδρούν και αντιστέκονται

Δριμεία επίθεση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα εργασιακά αλλά και για τα χρέη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «βαφτίζει αναγέννηση τον μεσαίωνα» και ότι «συκοφαντεί όσους αντιδρούν και αντιστέκονται».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιδρώντας στην ομιλία του πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι προσπάθησε «να αποκαθηλώσει τους μύθους» με «προκατασκευασμένα επιχειρήματα» αλλά τελικά «αποκαθήλωσε το εργατικό δίκαιο, την κοινωνική δικαιοσύνη, προσπαθώντας να εγείρει συναισθήματα κοινωνικού αυτοματισμού και να δημιουργήσει μία εικόνα διχασμού για την ελληνική κοινωνία».





Επίσης, χαιρέτισε την παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή κάνοντας λόγο για «πρόοδο για τη δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη» και κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει να έρθει να απαντήσει στα ερωτήματα που του έχει θέσει «σαν το διάολο το λιβάνι». «Δεν έχετε επιχειρήματα; Περιφρονείτε τον διά ζώσης κοινοβουλευτικό διάλογο; Ή μήπως φοβάστε τον δικαστικό επιμελητή για τα χρέη του κόμματός σας;», διερωτήθηκε, ενώ ανεβάζοντας τους τόνους, υπογράμμισε ότι «δεν είναι εύκολο να κρύψεις ισχυρές αλήθειες, είναι ορατές διά γυμνού οφθαλμού».

«Και είναι μάταιος κόπος να προσπαθείτε να φιμώσετε όσους λένε αλήθειες» τόνισε, διερωτώμενος πώς μπορεί να κρυφτεί ότι μας κυβερνά «ένα κόμμα χρεοκοπημένο και οικονομικά αλλά και ηθικά», «ένα κόμμα, ο μεγαλύτερος στρατηγικός κακοπληρωτής και μάλιστα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Γεννηματά: Κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει σιωπηλός

Οι νέες ρυθμίσεις στα εργασιακά είναι μια πολύ καλά μελετημένη παρέμβαση, αδίστακτη και στοχευμένη, κατήγγειλε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Οι διατάξεις αυτές, είπε η κ. Γεννηματά, απαιτούν από τον εργαζόμενο να σκύψει το κεφάλι, να δεχθεί τα πάντα και να υποταχθεί. «Απέναντι σε αυτή την πολιτική, κάθε πολίτης που αισθάνεται προοδευτικός, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος και σιωπηλός. Κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει ή να κρυφτεί, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις», είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Βελόπουλος: Βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι η ανάπτυξη με φτηνή εργασία

«Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προωθείται η κατάργηση του οκταώρου την εβδομάδα 50 ωρών εργασίας, κατάργηση αργίας της Κυριακής, κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, απαγόρευση απεργιών, που είναι το ύψιστο δικαίωμα των εργαζομένων (και είναι άλλο πράγμα η χρήση της απεργίας και άλλο η κατάχρηση), ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης που είναι επαίσχυντο και επιβράβευση της απεργοσπασίας υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και πρόσθεσε.

«Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα, πολύ περισσότερο όταν επιβάλλονται σε μία κοινωνία που χειμάζεται, που πένεται, που έχει δει 600.000 παιδιά να φεύγουν από την χώρα αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό.. Θα έχουμε έκρηξη της εργασιακής φτώχειας, μείωση των μισθών, απληρωτες υπερωρίες, ατομικές συμβάσεις, και βέβαια νέο κύμα μετανάστευσης. Δημιουργείτε την νέα γενιά των νεόπτωχων που δεν θα έχουν στον ήλιο μοίρα", κατέληξε ο κ. Βελόπουλος.

Βαρουφάκης: Θα σας πολεμήσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας

Ολομέτωπη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση ώστε να ακυρωθεί στην πράξη η εφαρμογή του εργασιακού νόμου εξήγγειλε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης, διακηρύσσοντας ουσιαστικά μια στάση πολιτικής ανυπακοής που αποτελεί και τον ιδεολογικό πυρήνα του κόμματός του. Κλείνοντας την ομιλία του στη Βουλή ο κ. Βαρουφάκης απευθυνόμενος στον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη είπε: «θα σας πολεμήσουμε σε κάθε γωνιά τη χώρας, θα σας σταματήσουμε σε κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους. Σήμερα κηρύσσετε έναν τέτοιον πόλεμο. Σήμερα σηκώνουμε το γάντι».





