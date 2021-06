Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εμβολιασμοί: οι προτάσεις για τα προνόμια των πλήρως εμβολιασμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται νέα χαλάρωση στα περιοριστικά μέτρα. Τι αλλάζει σε λιανικό εμπόριο και τουρισμό. Ανακοινώνονται οι εισηγήσεις της επιτροπής βιοηθικής για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Η χώρας μας ξεπέρασε το φράγμα των 7 εκ. εμβολιασμών και σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των επιδημιολογικών δεδομένων είναι δεδομένο πως θα έχουμε περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που εξακολουθούν να υφίστανται.

Σύμφωνα με τα νέα σχέδια που είναι πάνω στον τραπέζι η κυβέρνηση θα εισηγηθεί να αυξηθεί σε έναν πελάτη ανά 16 τ.μ. η χωρητικότητα μέσα στα καταστήματα του λιανικού εμπορίου. Ως τώρα επιτρεπόταν 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα ζητήσει την έγκριση των επιστημόνων προκειμένου οι ανεμβολίαστοι τουρίστες από τρίτες χώρες και την ΕΕ να εισέρχονται πια με αρνητικό rapid test και όχι αρνητικό μοριακό τεστ, δηλαδή να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό το ταξίδι στην χώρα μας ενώ θα εναρμονιστεί η Ελλάδα με κοινοτική σύσταση που εξαιρεί των τεστ τα παιδιά κάτω των 12 ετών που ταξιδεύουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, την επόμενη εβδομάδα, η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει δημόσια τις εισηγήσεις της επιτροπής βιοηθικής για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων ομάδων εργαζομένων και τις διευκολύνσεις των πλήρως εμβολιασμένων.

Όπως εδώ και καιρό έχει μεταδώσει ο ΑΝΤ1, τα επικρατέστερα σενάρια για τα προνόμια στους εμβολιασμένους, είναι η απαλλαγή τους από τα self test και η αύξηση της χωρητικότητας σε κλειστούς χώρους έως το 100% για πλήρως εμβολιασμένους.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του

Καφετζόπουλος στο “Πρωινό”: θεωρώ ανήθικο να είμαι μέλος του ΣΕΗ (βίντεο)

Μητσοτάκης για εργασιακό νομοσχέδιο: Βάζει κανόνες στη ζούγκλα