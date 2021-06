Αθλητικά

Conference League: Άρης και ΑΕΚ έμαθαν τις αντιπάλους τους

Στις 22 και 29 Ιουλίου οι αναμετρήσεις για την β’ προκριματική φάση της νεοσύστατης διοργάνωσης. Πότε θα μάθει την αντίπαλο του ο ΠΑΟΚ.

Με την Αστάνα από το Καζακστάν θα αναμετρηθεί ο Άρης (22/7 εκτός έδρας και 29/7 στη Θεσσαλονίκη) στο πλαίσιο της β΄ προκριματικής φάσης του Europa Conference League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νιόν.

Τη νικήτρια από το ζευγάρι Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Κολερέιν (Β. Ιρλανδία) κληρώθηκε να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ (22 Ιουλίου εκτός έδρας και 29/7 στην Αθήνα),

Ο κυπελλούχος Ελλάδας ΠΑΟΚ, που «μετακόμισε» στην γ΄ προκριματική φάση, θα μάθει την αντίπαλό του στην κλήρωση που θα γίνει στις 19 Ιουλίου.

