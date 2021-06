Πολιτική

Εμπάργκο όπλων στην Τουρκία: Απογοήτευση Δένδια για τη στάση της Γερμανίας

Συζήτηση εφ'όλης της ύλης του Υπουργού Εξωτερικών με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος

Τη "βαθιά απογοήτευσή" του για τη στάση του Σοσιαλδημοκρατικoύ Κόμματος της Γερμανίας (SPD) στις προτάσεις για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση με τον εκπρόσωπο των εξωτερικών υποθέσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Νιλς Σμιντ (Nils Schmid), που βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με διπωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, την Ελληνική στάση αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια και την γερμανική στάση όσον αφορά ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.



Καταρχήν εξήρε τον ρόλο που είχαν διατελέσαντες Σοσιαλδημοκράτες αξιωματούχοι στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο Helmut Schmid και ο Willy Brandt.



Επεσήμανε, όμως, ότι το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ψηφίζει με τρόπο που δημιουργεί τουλάχιστον έντονη απογοήτευση στην ελληνική κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη καταψήφιση νομοσχεδίου για την απαγόρευση εξαγωγής υποβρυχίων στην Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αντιτίθεται στην απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης που ελήφθη το 2008, αλλά για το γεγονός ότι η Γερμανία δεν τροποποίησε την απόφαση της υπό το φως της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.



Πρόσθεσε ότι η παράδοση των υποβρυχίων σε μια χώρα που συνεχίζει να αποσταθεροποιεί την περιοχή, θα αλλάξει, εις βάρος των κρατών που επιθυμούν την σταθερότητα και σέβονται τους διεθνείς κανόνες, την ισορροπία δυνάμεων.



Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα "χλιαρή" στάση της Γερμανίας αναφορικά με την προοπτική λήψης περιοριστικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με τη σειρά της αποθαρρύνει την Τουρκία στην παραβατική της συμπεριφορά. Τόνισε ότι για την Ελλάδα, η τουρκική απειλή αποτελεί "υπαρξιακή πρόκληση" και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.



Επίσης, επανέλαβε την απογοήτευση της Ελλάδας για την μη αποστολή πρόσκλησης στην δεύτερη Υπουργική Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε την γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με τη Λιβύη, το γεγονός ότι η χώρα μας συνομιλεί με όσους έχουν θεσμικό ρόλο στην χώρα, είναι μια από τις λίγες χώρες που λειτουργεί Πρεσβεία στην Τρίπολη και Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη, και τέλος συμμετέχει σε πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Λιβύη.



Πέρα από τα ανωτέρω, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει ανοικτό, υπενθυμίζοντας την ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης.



Αναφορικά με τις επαφές με την τουρκική πλευρά, τόσο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Erdogan, όσο και του ιδίου με τον ομόλογό του Mevlut Cavusoglu, τόνισε ότι αν και υπάρχει σαφής διαφορά στο κλίμα, παρατήρησε ότι στα θέματα ουσίας δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε εκτενώς τις ελληνικές θέσεις.



Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την σταθεροποίηση και ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.



Μίλησε για την πολιτική απόφαση να υποβληθεί η διαφορά για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αλβανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απόφαση που πλέον είναι σκόπιμο να προχωρήσει με την υπογραφή του συνυποσχετικού.



Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην περιοχή της οποίας ο Μουσουλμανικός πληθυσμός δεν έχει επηρεαστεί από ακραία στοιχεία. Υπογράμμισε την ανάγκη, σε συνεργασία με άλλες χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να στηριχθεί το μετριοπαθές Ισλάμ στα Βαλκάνια.



Τέλος, αναφέρθηκε στην Βόρεια Μακεδονία, τονίζοντας την προσήλωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή της προοπτική και αναφέρθηκε σε πρωτοβουλία που ανέλαβε προς αυτή την κατεύθυνση προς την Πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ. Παρατήρησε, όμως, ότι η χρήση ονομασίας που δεν συμβαδίζει με την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως για παράδειγμα η ονομασία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, η οποία εμφανίστηκε στην φανέλα της εθνικής ομάδας, δεν συμβαδίζει ούτε με το γράμμα, ούτε με το πνεύμα της εν λόγω Συμφωνίας, αλλά και με το επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας. Το ζήτημα αυτό το επεσήμανε σε επαφές που είχε τόσο με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Nicola Dimitrov όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Bujar Osmani.

