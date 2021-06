Κοινωνία

Μύκονος – ναρκωτικά: εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης

Ο εγκέφαλος του κυκλώματος είναι κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Η επεισοδιακή επιχείρηση σύλληψης,

Της Δώρας Βογιατζάκη

Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης σε Αθήνα και Μύκονο με «αφεντικό» κρατούμενο των φυλακών Κορυδαλλού , «βαποράκι» μια 19χρονη και « ντίλερς» στο κοσμοπολίτικο νησί έναν 30χρονο κι έναν 33χρονο εξάρθρωσαν Λιμενικοί από Ραφήνα και Μύκονο μετά από μία επεισοδιακή επιχείρηση.

Όλα ξεκίνησαν στο λιμάνι της Ραφήνας. Η 19χρονη προσπάθησε να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής για το νησί. Στελέχη του Λιμεναρχείου της Ραφήνας της έκαναν έλεγχο και βρήκαν στο τσαντάκι της 207 γραμμάρια κοκαΐνη.

Πανικόβλητη η νεαρή, είπε στους λιμενικούς ότι θα παρέδιδε τα ναρκωτικά σε δύο άνδρες στη Μύκονο τους οποίους ωστόσο δεν γνώριζε.

Έτσι οι λιμενικοί επιβιβάστηκαν με την 19χρονη στο πλοίο, ενημερώθηκε και η δίωξη ναρκωτικών του Λιμεναρχείου της Μυκόνου και κανονίστηκε να κάνουν όλοι μαζί την «παράδοση» ώστε να συλληφθούν και οι παραλήπτες της κοκαΐνης.

Το ραντεβού είχε κλειστεί σε ξενοδοχείο της περιοχής Πετεινάρος στη Μύκονο. Οι δύο άνδρες που θα παραλάμβαναν τα ναρκωτικά από τη 19χρονη, έφθασαν με αυτοκίνητο και όταν η κοπέλα τους πλησίασε τα στελέχη του λιμενικού προσπάθησαν να τους συλλάβουν.

Εκείνοι αντιστάθηκαν προσπαθώντας μάλιστα να χτυπήσουν τους λιμενικούς με το αυτοκίνητο.

Από τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στις συσκευές των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι την μεταφορά των ναρκωτικών είχε οργανώσει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενος.

