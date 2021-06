Οικονομία

Ρέγκλινγκ σε Σταϊκούρα: Η ελληνική οικονομία μπορεί να δει ισχυρή ανάπτυξη μετά την πανδημία

Συνάντηση του Χρήστου Σταϊκούρα με τον επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, στο Λουξεμβούργο

«Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο την τελευταία δεκαετία και η οικονομία της μπορεί να αναπτυχθεί και πάλι έντονα μετά τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης της Covid-19 » τόνισε ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ στην κοινή δήλωση μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Σταϊκούρας επισκέφθηκε σήμερα την έδρα του ESM στο Λουξεμβούργο όπου είχε συνάντηση τον κ. Ρέγκλινγκ, εν όψει του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 17 Ιουνίου. «Για μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση» κάνει λόγο η κοινή δήλωση. Οι κύριοι Σταϊκούρας και Ρέγκλινγκ, συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την ευρωζώνη συνολικά, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε μετά τη συνάντηση ότι «από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, συναντιόμαστε τακτικά και διατηρούμε στενή συνεργασία. Επισκέφτηκα την Αθήνα τον Μάιο, το πρώτο επίσημο ταξίδι μου μετά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας . Συνεχίσαμε αυτόν τον διάλογο σήμερα, εν όψει της συνάντησης της Eurogroup που θα λάβει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για τη χώρα».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι «η σημερινή συνάντηση με τον κ. Ρέγκλινγκ και η εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση που επαναβεβαιώνει τη συστηματική, παραγωγική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία που έχουμε δημιουργήσει».

«Η Ελλάδα αντιμετώπισε την υγειονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στην οικονομία και την κοινωνία στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Έχουμε ακόμη δυσκολίες και προκλήσεις μπροστά μας» σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

«Ωστόσο, η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", μια σειρά θετικών δεικτών και πρόσφατων εξελίξεων εμπνέει αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές μιας ισχυρής ανάκαμψης και επίτευξης υψηλής, βιώσιμης ανάπτυξης στην εποχή μετά το Covid-19» κατέληξε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών.

