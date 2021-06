Πολιτική

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία: Επιτακτική ανάγκη ο σεβασμός των αρχών καλής γειτονίας

Διμερείς σχέσεις και πολυδιάστατη συνεργασία στην ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την ΥΠΕΞ του Βελγίου

Σε μια ιν βίτρο θεώρηση των διμερών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο με έμφαση στις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Βελγίου προχώρησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου, Σοφί Βιλμές.

Κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου έκαναν μια επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων και της πολυδιάστατης συνεργασίας των δύο χωρών, ενώ εξέτασαν και τις σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας και σε επίπεδο διεθνών οργανισμών.

Ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Βιλμές συμφώνησαν στην ανάγκη της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού έναντι του covid-19.

Το Μεταναστευτικό και ειδικότερα το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης και διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων, με απαραίτητη την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των αρχών της ευθύνης και της αλληλεγγύης για όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών.

Επίσης ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την κυρία Βιλμές για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο επισημαίνοντας ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών καλής γειτονίας. Ως προς το Κυπριακό, τόνισε ότι τα όποια επόμενα βήματα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση, μπορούν να συμφωνηθούν μόνον εντός του δεδομένου και δεσμευτικού πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, ενώ υπογράμμισε την απόλυτη ανάγκη η ΕΕ να είναι ενεργά παρούσα στην όλη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.





