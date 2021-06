Αθλητικά

Euro 2020: η Ουαλία νίκησε την Τουρκία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ουαλία πήρε μια σπουδαία νίκη και κάνει όνειρα για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ένα γκολ του Άαρον Ράμσεϊ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ένα του Κόνορ Ρόμπερτς στις καθυστερήσεις του αγώνα, ήταν αρκετά για να χαρίσουν στο Μπακού τη μεγάλη νίκη στην Ουαλία κόντρα στην Τουρκία με 2-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου του EURO 2020.

Στους 4 βαθμούς και με το... ενάμισι πόδι στους «16» πλέον η παρέα του Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος έχασε και πέναλτι στο 61’, έμειναν στο «μηδέν» για δεύτερο σερί ματς οι πολύ άστοχοι Τούρκοι κι όλα δείχνουν ότι... αποχαιρετούν τη διοργάνωση από νωρίς.

Η Ουαλία ήταν εκείνη που έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς μόλις στο 6ο λεπτό, όταν από μπαλιά του Ντέιβις, ο Ράμσεϊ βρέθηκε σε θέση βολής, απέφυγε τον Αϊχάν, αλλά το πλασέ του δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσακίρ.

Στο 10’ ο Γιλμάζ σούταρε πάνω σε σώμα αντιπάλου με την μπάλα να φεύγει δίπλα απ' το δοκάρι, ενώ στο 24’ από καταπληκτική κάθετη μπαλιά του Μπέιλ στον Ράμσεϊ, ο μέσος της Ουαλίας πλάσαρε πολύ ψηλά άουτ.

Η τρίτη τελική προσπάθεια του Ράμσεϊ ήταν και η... φαρμακερή, καθώς μετά την εξαιρετική «σκαφτή» μπαλιά του Μπέιλ, ο μέσος της Γιουβέντους «κατέβασε» τη μπάλα με το στήθος και πλάσαρε έξοχα με τη μία στη γωνία του Τσακίρ κάνοντας το 1-0 για τους Ουαλούς και σημειώνοντας το 17ο τέρμα του με την Εθνική Ομάδα της Ουαλίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Τουρκία βγήκε στο γήπεδο με μεγαλύτερη επιθετικότητα, παίρνοντας σημαντική βοήθεια απ’ την είσοδο των Γιαζίτσι και Ντεμιράλ. Μετά από ένα σουτ του Μπέιλ στο 52’ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, οι Τούρκοι έχασαν απίστευτη ευκαιρία με τον Μπουράκ Γιλμάζ, ο οποίος απ’ τα τρία μέτρα πλάσαρε απελπιστικά πάνω απ’ τα δοκάρια του Γουόρντ.

Στο 60’ ο Μπέιλ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του απ’ τον Τσελίκ, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο ίδιος ένα λεπτό μετά, όμως το χτύπημά του ήταν κάκιστο, με την μπάλα να φεύγει πολύ πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι του Τσακίρ.

Η Τουρκία συνέχισε να... σφυροκοπά την περιοχή της Ουαλίας με τους Γιλμάζ, Τσαλχάνογλου και Ουντέρ, όμως η άμυνα των Βρετανών ήταν αποτελεσματική κι άντεξε την πίεση που της ασκήθηκε από το 70’ και μετά. Καθοριστικό ρόλο στη νίκη των Ουαλών έπαιξε βεβαίως και η καταπληκτική απόκρουση του Γουόρντ, στην καρφωτή κεφαλιά του Ντεμιράλ στο 87ο λεπτό, που στέρησε απ’ τους Τούρκους το γκολ της ισοφάρισης.

Στον αντίποδα, το συγκρότημα του Ρομπ Πέιτζ, αφού έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τους Μπέιλ και Μουρ στις καθυστερήσεις, έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ρόμπερτ και ήδη τσεκάρει... εισιτήρια για τους «16».

Διαιτητής: Αρτούρ Ντίας (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Μέφαμ, Ντέιβις - Γιλμάζ, Τσαλχάνογλου

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΤΟΥΡΚΙΑ (Σενιόλ Γκιουνές): Τσακίρ, Τσελίκ, Αϊχάν, Σεγιουντζιού, Μεράς (73’ Μουλντούρ), Γιοκουσλού (46’ Ντεμιράλ), Καραμάν (75’ Ντερβίσογλου), Τσαλχάνογλου, Τουφάν (46’ Γιαζίτσι), Ουντέρ (83’ Καχβετσί), Μπουράκ Γιλμάζ

ΟΥΑΛΙΑ (Ρομπ Πέιτζ): Γουόρντ, Κ. Ρόμπερτς, Μέφαμ, Ρόντον, Ντέιβις, Άλεν (73’ Αμπάντου), Μπέιλ, Μόρελ, Ράμσεϊ (85’ Γουίλσον), Τζέιμς (90’+4’ Γουίλιαμς), Μουρ.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος , Γιώργος Λέντζας , Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα” . Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα , για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνικό - Lamda Development: Ξεκινά η εμβληματική επένδυση (βίντεο)

Conference League: Άρης και ΑΕΚ έμαθαν τις αντιπάλους τους