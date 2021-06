Πολιτική

Τσιγκρής: Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του βουλευτή (εικόνες)

Στο “στόχαστρο” αγνώστων βρέθηκε το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Επίθεση με μπογιές δέχτηκε από ομάδα αγνώστων, το πολιτικό γραφείο του Αχαιού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελου Τσιγκρή, στην οδό Μαιζώνος, στην Πάτρα.

Οι άγνωστοι, πέταξαν μπογιές προς το γραφείο του βουλευτή από τον δρόμο και τράπηκαν σε φυγή.

