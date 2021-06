Κοινωνία

Εργασιακό νομοσχέδιο: Συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου με τις αλλαγές στα εργασιακά ζήτησαν οι διαδηλωτές.

Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Εργατικές ομοσπονδίες, η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ, εργατικά σωματεία και σύλλογοι εργαζομένων, συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα και με κεντρικό σύνθημα «Κάτω τα χέρια από το οκτάωρο» και «να μην περάσει το εργατικό νομοσχέδιο» διεκδικούν την απόσυρση του νομοσχέδιο, ενώ αντιδρούν σε μια σειρά από αλλαγές που φέρει.

«Το σημερινό συλλαλητήριο στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα στην κυβέρνηση και στους βουλευτές της συμπολίτευσης να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο που καταστρέφει μια ολόκληρη γενιά και την στέλνει στο εξωτερικό και στην ανεργία. Η προσπάθεια του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες , κορυφώνεται σήμερα και πιστεύουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακόμα κι αν ψηφιστεί πρέπει να παραμείνει στα χαρτιά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του εργατουπαλληλικού κέντρου Αθήνας, Γιώργος Μυλωνάς, ενώ προσέθεσε ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το νομοσχέδιο όπως έκαναν και με άλλα νομοσχέδια . «Είναι εφικτό το έχουμε καταφέρει, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο πολύπλοκα στο μέλλον και ειδικά για τους νέους ανθρώπους και για τους εργαζόμενους», κατέληξε ο κ. Μυλωνάς.

«Είμαστε εδώ μετά την επιτυχημένη απεργία στις 10 Ιουνίου ώστε να διαδηλώσουμε και σήμερα για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο- έκτρωμα, οδοστρωτήρας. Έχουμε έρθει από την Θήβα και παλεύουμε για τα δικαιώματα μας», τόνισε με τη σειρά του ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Θήβας, Κώστας Παπούλας.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, το ΕΚΑ σε ανακοίνωση του, διαδήλωσε ενάντια:

Στην κατάργηση του 8ώρου

Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

Στο άνοιγμα των Κυριακών σε επιπλέον κλάδους

Στην ουσιαστική κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Στην προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης της απεργίας

Στην ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

Στην ουσιαστική κατάργηση του ν.1264 και στην επίθεση στα συνδικάτα.

Νωρίς το βράδυ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, απέναντι από τη Βουλή, που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ συνέχεια της πρωινής κινητοποίησης και της 24ωρης απεργίας, σωματεία και εργαζόμενοι από κάθε κλάδο, φοιτητές και σπουδαστές, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, σφράγισαν την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Βουλή.

Οι εργαζόμενοι έχουν την δύναμη να πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό το νομοσχέδιο, με τον αγώνα και με την πάλη τους, τόνισε ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ και της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, κατά την ολοκλήρωση του αποψινού απογευματινού μεγάλου συλλαλητηρίου των συνδικάτων έξω από την Βουλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμβολιασμοί: οι προτάσεις για τα προνόμια των πλήρως εμβολιασμένων

Μπάιντεν - Πούτιν: Συμφωνία για τα πυρηνικά

Euro 2020: η Ουαλία νίκησε την Τουρκία (βίντεο)