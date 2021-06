Οικονομία

Ιταλία – κορονοϊός: αυξήθηκε το ποσοστό όσων βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας

Τα σκήπτρα εξακολουθεί να κρατά ο νότος, αλλά αυξήθηκε δραματικά και το ποσοστό των νοικοκυριών που ζουν σε απόλυτη ένδεια και στον βορά, λόγω συνεπειών του κορονοϊού.

Το 7,7% των ιταλικών νοικοκυριών βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης ένδειας. Το ποσοστό αυξήθηκε λόγω συνεπειών του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής Istat, το 7,7% , των ιταλικών νοικοκυριών, κατά το έτος 2020, βρισκόταν σε κατάσταση ένδειας. Το 2019, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,4% και η αύξηση, σύμφωνα με τους αναλυτές οφείλεται, κυρίως, στις συνέπειες της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Το 9,4% των νοικοκυριών του ιταλικού νότου ζει σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, ενώ, παράλληλα, το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση και στις περιφέρειες του ιταλικού βορρά: το 2020 ήταν 7,6%, έναντι του 5,8% το προηγούμενου έτος.

Σε ό, τι αφορά τις διάφορες ηλικιακές ομάδες, το 11,3% των κατοίκων της χώρας 18 με 34 ετών αντιμετωπίζει απόλυτη ένδεια, στους πολίτες 35 με 64 ετών είναι το 9,2%, ενώ το ποσοστό όσων ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας περιορίζεται στο 5,4% για όσους είναι πάνω από 65 ετών.

