Φουρθιώτης: “Όχι” στην αποφυλάκιση από το Δικαστικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε την προσφυγή του παρουσιαστή.

Αρνητικά απάντησε το Δικαστικό Συμβούλιο στην αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε ο παρουσιαστής Μένιος Φουρθιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε την προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, η οποία εμπεριείχε και λόγους υγείας.

Συνεπώς, ο προσωρινά κρατούμενος παρουσιαστής θα παραμείνει στην φυλακή όπου οδηγήθηκε το περασμένο Πάσχα μετά την απολογία του για την υπόθεση των σκηνοθετημένων επιθέσεων στο σπίτι του.

Σημειώνεται ότι ο Μ. Φουρθιώτης παραιτήθηκε από την αίτηση ακύρωσης της απόφασης του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. που είχε καταθέσει στο ΣτΕ, σχετικά με την αστυνομική προστασία.

