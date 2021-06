Οικονομία

ΣΕΒ: Επενδύουμε στο εμείς, χτίζουμε μέλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ, θα μιλήσουν μεταξύ άλλων, η Κ. Σακελλαροπούλου, ο Κ. Μητσοτάκης και ο Αλ. Τσίπρας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ, με βασικό μήνυμα «Επενδύουμε στο εμείς, χτίζουμε μέλλον» #ElladaAllios, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (14:00-16:45). Η φετινή Συνέλευση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης θα απευθυνθούν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, οι οποίοι θα κάνουν τον απολογισμό των δράσεων και του πολύπλευρου έργου του Συνδέσμου, ενώ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος θα ενημερώσει τα Μέλη για τις βασικές κατευθύνσεις και το πρόγραμμα δράσης του Συνδέσμου για την επόμενη χρονική περίοδο.

Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει στα Μέλη του ΣΕΒ, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας.

Θα ακολουθήσει στις 19:00, η Ανοικτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει (με βιντεοσκοπημένο μήνυμα) η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και συζήτηση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του CEO της Pfizer κ. Albert Bourla (θα συμμετάσχει σε απευθείας σύνδεση) και του Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου.

Οι εργασίες της Ανοικτής Εκδήλωσης θα μεταδοθούν ζωντανά, μέσω livestreaming.